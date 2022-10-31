辽宁省原副省长王大伟涉嫌受贿罪被逮捕

辽宁省人民政府原党组成员、副省长，公安厅原党委书记、厅长王大伟涉嫌受贿罪被逮捕。

中国最高人民检察院官方微信公号星期一（10月31日）发布公告称，王大伟涉嫌受贿一案，由中国国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。中国最高人民检察院日前依法以涉嫌受贿罪对王大伟作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

据此前报道，王大伟因严重违纪违法，被开除中共党籍和公职。官方指王大伟为掩盖裸官问题，制造假结婚欺骗组织。

中共中央纪委国家监委网站9月29日曾通报，王大伟对中共不忠诚、不老实；违规收受他人大额钱款、借用管理和服务对象车辆；大肆卖官鬻爵，在干部选拔任用工作中为他人谋利，严重破坏任职地区和系统的选人用人制度和政治生态；生活腐化，道德败坏；既想当大官又想发大财，徇私枉法践踏纪法底线，贪婪无度，利用职务便利为他人在企业经营等方面谋利，并非法收受巨额财物。

公开简历显示，今年58岁的王大伟是黑龙江望奎人，他2003年6月步入政坛，回到家乡出任哈尔滨副市长；2009年7月进入公安系统，出任黑龙江省公安副厅长。

王大伟2013年跨省进入辽宁公安系统，出掌省公安厅。他2017年2月升任辽宁副省长，负责公安、司法、打击走私、信访等方面工作。