台媒：台造首款“剑翔”无人机攻击系统已服役

台湾中山科学研究院相关人员证实，台造首款“剑翔”无人机攻击系统月前已交军，由台湾空军防空及导弹指挥部接装正式战备服役。

据台湾《联合报》报道，首套系统规划部署于北部临海高处阵地，纳入中枢防卫一环，担任“反登陆”阶段攻击敌军海面大型两栖指挥舰的任务。

不过，台湾空军司令部称，空军各式武器装备筹获，均依敌情威胁及作战需求，妥慎规划建置。有关媒体报道消息，空军不予评论。

台湾空军参谋长黄志伟日前在立法院外交及国防委员会证实，空军防空导弹阵地重新整建第一阶段六处，已于9月底前全数标出。

据悉，空军全台第一、二阶段防空阵地整建，共有17处阵地，其中多为过去台军部署鹰式防空导弹的既有阵地，未来除将陆续部署11套天弓三型防空导弹外，另有四到五处阵地将部署台造“剑翔”无人机防御系统。

报道称，台湾参谋本部从去年起就陆续要求执行中枢外卫的第三作战区，须重新检讨辖区内淡水河防、防空火力与位置，并针对卫戍区作战、关渡指挥部兵力支援及宪兵指挥部进行指挥管制与任务整合，重新规划辖区内兵火力。

台军原在北部台北港至观音一线海岸、淡水高地，设有重炮阵地，藉由标定好射击路线，在战时炮击有意自北部海岸进犯登陆的两栖船团。但固定阵地易遭先期反制，台军计划透过部署“剑翔”无人机攻击系统，钳制北部近海，取代原本的管式火炮火力。

台湾“海空军战力提升特别预算”编列了119亿8073万元（新台币，约5亿2500亿新元）预算，采购“剑翔”反辐射无人攻击及诱标载具，战时由空军联合空中作战中心（JAOC）下达攻击命令，藉诱标机先行引诱敌防空武力攻击后，续由攻击机循敌军防空雷达波摧毁主要敌军固定或移动式雷达。部署北部，则可在敌军登陆时，摧毁敌军的大型两栖指挥舰艇。

台湾国防部曾公开说，剑翔无人机被归类为反制性武器，搭载反辐射导弹，不须人员驾驶，可降低人员死伤风险，以摧毁敌雷达，提升台湾远距作战效能，在中科院提升产能后，无人攻击载具可年产48架，可提前于2024年至2025年完成量产。中科院研发的第一套剑翔系统现已交军，计划部署北部新整建防空阵地。