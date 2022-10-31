摩根大通：不利于中国经济的因素终将过去

中共二十大闭幕后，投资者对中共新领导班子的经济、监管、冠病政策信心匮乏，导致多只陆资股被恐慌性抛售。不过，美国投行摩根大通认为，随着时间的推移，对于中国经济的不利因素终将过去。

香港《南华早报》星期一（10月31日）刊登了摩根大通首席执行官埃尔多斯（Mary Callahan Erdoes）的专访。

埃尔多斯说，当投资者面临不确定性时，他们需要有耐心和专业知识来了解中国政府的运作方式。虽然投资者避险是很自然的，但市场普遍对中国市场有疑虑的时候，正是投资的最佳时机，因为在宏观背景和世界地缘政治下，很多机会都会出现。

她强调，无论是在世界哪个地方投资，都必须对中国的运作方式有一个基本的了解，因为即使是不想在中国投资，它也会影响到你所投资的其他每家公司。

她认为，如果投资者需要在全球分配其投资组合，而他们还没有进入亚洲股市，尤其是中国，那现在这个时间点进入中国市场，会比三天甚至是三个月前都来得更好。

中共二十届一中全会选举产生新领导班子后，多只陆资股接连两天被恐慌性抛售，导致中概股、香港恒生指数、上海、深圳证交所综合股价指数等录得创纪录式跌幅。

埃尔多斯将此形容为中共二十大后市场波动的一阶效应（first-order effect），投资者还须关注政府、政策或监管的任何变化带来的二阶和三阶效应。

她认为，这一届党代会的结果引发投资者过往不曾有的疑虑，包括党代会的结果意味着什么、“巩固权力”意味着什么。出现了这样的疑虑，投资者自然会采取反应避险。但她强调，当投资者处于顾虑摇摆不定的时候，往往是投资机会的最佳时机。

埃尔多斯说，当投资者面临不确定性时，必须仔细筛选，找出仍有吸引力的领域，例如中国是否还会创立巨大的公司、还能否创造出伟大的东西、还能否卖出好东西、在不考虑政策变化的情况下，哪些趋势会持续下去。

埃尔多斯说：“现在将会有大风吹起，造成很多损失，但最终，这一切也会过去。”

富达国际（Fidelity International）全球首席投资官麦卡菲力（Andrew McCaffery）也认为，现在是长期投资者勇闯中国市场的好时机，因为“清零政策”等更有利于增长的措施可能会在明年推出。