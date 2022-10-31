上海迪士尼暂时关闭 园内游客核酸阴性才能离开

中国大陆冠病疫情上升趋势未见扭转，受疫情影响，上海迪士尼度假区星期一（10月31日）起暂时关闭，当前在乐园内的游客要等现场核酸结果阴性后才能离开。

据“上海迪士尼度假区发布”微信公众号星期一消息，根据疫情防控要求，上海迪士尼官方宣布包括上海迪士尼乐园、迪士尼小镇和星愿公园在内的度假区星期一起暂时关闭，即刻生效。恢复运营时间一旦明确，将及时告知。

针对持有10月31日或之后上海迪士尼乐园门票的游客，可在上海迪士尼乐园恢复运营后的六个月内任选一天到访上海迪士尼乐园。若未能在六个月内到访，可通过上海迪士尼度假区官方网站、App、微信公众号、上海迪士尼度假区预订服务中心等申请退款，退款将于45个工作日内返回原付款账户。

有网友随后在“上海发布”微信公众号评论区留言提问，现在在里面的游客是否能出来？直接出来是否会疫情扩散？

“上海发布”回复称，目前园区不进不出，当前在园游客要等待现场核酸结果阴性后才能按现场指挥有序离开。10月27日起入园的游客都需要进行三天三检。

上海官方尚未披露是否在上海迪士尼度假区发现疫情，但上海迪士尼官方才在上周四发布声明称，为遵循疫情防控举措的相关要求，迪士尼暂时在减少人员配置的情况下运营，期间部分景点、现场娱乐演出、餐厅和商店将暂停开放或以降低承载量的方式开放或呈现。

对此，“上海发布”星期天（10月30日）回应，目前上海官方正对近期到访过迪士尼乐园的部分游客采取管理措施，这是根据防疫要求所做的配合协查。

上海星期天无通报新增本土确诊病例，但发现10名本土无症状感染者。