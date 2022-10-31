香港正探索虚拟资产试点项目 有望年内发行代币化绿色债券

2022年香港金融科技周上，香港财政司长陈茂波称，香港正在探索虚拟资产试点项目，包括NFT（非同质化代币）、债券代币化及数码港元；港金管局总裁余伟文说，将试验发行代币化绿色债券。

综合《明报》和《星岛日报》报道，陈茂波星期一（10月31日）以视频形式出席香港金融科技周2022时指出，香港正探索一些试点项目，借以测试虚拟资产及其于金融市场的应用所带来的效益，项目涉及NFT（非同质化代币）、债券代币化及数码港元。

他强调，作为国际金融中心，香港对全球从事虚拟资产业务的创新者社区开放和包容。他说，港府正与金融监管机构一起努力，促进香港虚拟行业的可持续发展。

陈茂波说，早前建议订立“虚拟资产”服务提供者发牌制度，正由立法会审议。此外，金管局就发牌制度所收到的反馈进行分析，以确保制度反映国际监管机构的建议，同时应对当地情况。

另外，余伟文在金融科技周上指出，香港将试验发行代币化绿色债券，暂时发行规模比较小，主要面向机构投资者认购，目标在今年内发行，希望成为全球首个的代币化政府绿债。

至于以虚拟货币在港进行交易的发展，他说市面上的虚拟货币交易为个别机构自行所作商业决定，但认为需有足够监管系统，同时也要做好投资者及消费者教育，而香港是极具备条件发展虚拟资产的生态圈。

金管局2021年推出金融科技策略2025，余伟文提到，其中几个项目进展良好，例如有关央行数码作跨境支付项目mBridge, 已完成以真实交易作测试，且测试相当成功，有四个地区共20家商业银行参与，涉及160宗交易，总金额超1.7亿港元（约3056万新元），而央行发行的数码货币有约1亿港元。这已成环球最前、最快用央行数码货币进行的跨境交易。