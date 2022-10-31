招商银行回应田惠宇案：属个人案件

中国招商银行员原中共党委书记、行长田惠宇早前因涉嫌受贿等罪名被捕。招商银行对此回应，田惠宇案件属个人案件，与招商银行没有直接的关系。

据澎湃新闻报道，招商银行行长王良星期一（10月31日）在该行三季度业绩说明会上针对田惠宇事件做出上述表述。他说，招商银行按照董事会的要求，要稳经营、稳队伍、稳战略、稳机制，所以保持了各项经营的稳定，也保持了业绩的稳定。

王良称，招商银行的干部员工队伍保持了稳定的水平，没有一个人受到田惠宇案件牵连影响，银行各项业务都正常发展，资产管理业务达到4.72万亿（人民币，下同，9200亿新元）的规模，实现营收90多亿元，保持健康。业务没有受到直接影响，会坚定不移贯彻落实好董事会的发展战略，为股东创造价值。

田惠宇于今年4月落马，10月8日被通报双开（开除党籍、开除公职），同月26日被捕。根据当时通报，田惠宇被指丧失理想信念，背离初心使命，贯彻落实中共中央关于金融工作的重大决策部署不坚决、打折扣，罔顾党对金融工作的领导和金融工作的政治性、人民性，把职责使命抛在脑后。

通报还指他无视中央八项规定精神，违规接受宴请、旅游、打高尔夫球等活动安排，违规收受礼品；不按规定报告个人有关事项；毫无纪法底线，长期以“市场化”运作为幌子，以“投资”“理财”为名，“以钱生钱”，大搞权力与资本勾连，靠金融吃金融，以权谋私、损公肥私，滥权敛财、贪婪无度；生活腐化、道德败坏。

