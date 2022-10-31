路透：因疫情管控富士康郑州厂苹果手机产量或少三成

知情人士称，位于中国河南省郑州市的富士康厂受疫情管控措施影响，11月份的苹果手机出货量可能减少多达30%。

据路透社报道，知情人士星期一（10月31日）称，富士康目前正在努力提高富士康深圳厂的产量，以弥补郑州厂产量的不足。

中国大陆冠病疫情近期持续升温，星期天（10月30日）通报的本土阳性病例再次达到2000起以上，其中郑州市通报40起本土阳性病例，而富士康郑州厂也传出发现冠病疫情，大量工人因此徒步逃离，但富士康和郑州市官方没有披露在园区发现多少起病例。

富士康星期天晚发表声明，称郑州园区正持续落实防疫措施，实施了闭环管理、点对点通勤、每天核酸以及抗原筛检、免费为员工提供三餐等举措。富士康也强调，园区冠病疫情已得到有效控制。据悉，郑州富士康部分区域楼层星期一已重启生产。

富士康郑州厂拥有约20万名员工，虽然部分工人已逃离工厂，但知情人士称，还是有许多工人选择留在工厂，生产仍在持续。

富士康是苹果最大的iPhone制造商，生产的iPhone占全球出货量的70%，而生产iPhone的业务也占富士康45%的收入。

富士康相关负责人接受《河南日报》专访时称，目前，在郑州航空港经济综合实验区管委会的指导和大力支持下，富士康郑州科技园正尽最大努力做到生产、防疫两手抓，在确保员工健康安全的前提下，公司将全力组织好无疫情车间的生产。

负责人称，当前由于处于生产高峰期，产线对工人的需求较大，为降低疫情可能产生的风险，集团也会协调其他园区产能备援。

负责人称，富士康也增加了对厂区、宿舍的消杀频率，确保员工生活及工作的环境安全。目前防疫形势稳中向好，园区各餐厅从10月29日逐步恢复堂食，目前能够保障20万人次免费的一日三餐。

负责人还称，针对部分有返乡意愿的员工，公司已联合政府统一组织人员和车辆，在严格落实疫情防控规定前提下，帮助返乡员工做好个人防护，安排核酸检测，确保员工点对点有序返乡；对于已经返乡的员工，公司感恩大家曾经的付出与相伴，在这里也祝愿大家身体健康，也盼望疫情稳定后，大家仍能返岗相聚。