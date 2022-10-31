香港甲级写字楼空置率创纪录高点

香港高级办公空间（即甲级写字楼）的空置面积，上升至110万平方米的历史高点，长江中心空置率9月达到21%。

据彭博社星期一（10月31日）报道，香港最具盛名的大楼的空置办公空间比以往任何时候都多，这凸显了香港特首李家超试图重振香港国际商业中心地位时，面临的挑战。

根据世邦魏理仕的数据，截至10月，香港高级办公空间的空置面积，上升至110万平方米的历史高点。美联物业的数据显示，李嘉诚旗下的长江中心空置率从2020年年中的5.4%升至9月的21%。

彭博社分析，尽管疫情开启了远程办公时代，商业地产的低迷是一种全球性的现象，香港的空置率创下纪录高点表明，还有其他问题困扰着香港这个全球最贵的房地产市场。长期低迷甚至开始波及那些不易受经济衰退影响的顶级大楼。

第一太平戴维斯的研究和咨询高级主管史密斯（Simon Smith）说，香港对自身的定位是，通往中国大陆的门户和区域枢纽。当前防疫限制的确让办公室租户无法享受这两个好处，尤其是当人们将香港视为地区总部的大本营时。这种吸引力已大大减弱。

拥有高盛和杰富瑞集团（Jefferies Financial Group Inc.）作为租户的长江中心并非唯一面临租户出走的大楼。摩根士丹利和德意志银行所在的环球贸易广场(ICC)空置率接近5%，高于2020年年中的1%。中环广场是湾仔区备受外国大使馆和金融业者欢迎的高端建筑，其空置率为9.4%，先前为3.2%。