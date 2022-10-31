王毅与布林肯通话：停止对华打压 不要为两国关系制造新障碍

中共政治局委员、中国国务委员兼外长王毅星期一（10月31日）应约与美国国务卿布林肯通电话时说，美国应停止对华遏制打压，不要为两国关系制造新的障碍。他还说，美国如果真想了解中国，就请认真研读中共二十大报告，敦促美国不要让意识形态偏见蒙蔽双眼。

据中国外交部官网消息，王毅和布林肯通电话时就当前及今后一段的中美关系交换了意见。

王毅说，中共二十大是一次团结、民主、进取的大会。大会最重要的成果是，响应全党全国人民的共同愿望，确立中共中央总书记习近平在中共党中央和全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想为必须长期坚持的指导思想。

王毅称，中国将继续沿着中国特色社会主义这条已经被证明成功的道路坚定不移走下去。中共和中国政府的大政方针将保持高度连续性和稳定性，中国将坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，继续奉行对外开放的基本国策，以中国式现代化推动人类整体进步，以中国的新发展为世界带来新机遇，这是中国为动荡不安的国际形势提供的最大稳定性。

王毅还称，美国如果真想了解中国，就请认真研读二十大报告。中国的内外政策公开透明，战略意图光明磊落。他还敦促美国不要再戴着有色眼镜主观臆测，更不要让意识形态偏见蒙蔽双眼。

王毅称，推动中美关系重回稳定发展轨道不仅符合中美共同利益，也是国际社会的普遍期待。美国应停止对华遏制打压的做法，不要为两国关系制造新的障碍。美国出台对华出口管制新规，限制对华投资，严重违反自由贸易规则，严重损害中方正当权益，必须予以纠正。

双方还就乌克兰等问题交换了看法。王毅强调，各方应保持克制，冷静决断，加大外交努力，避免局势进一步升级甚至失控。只要有一线希望，就不能关闭谈判的大门；只要有百分之一的可能，就要为和平付出百分之百的努力。

据中方新闻稿，布林肯称，美方密切关注中共二十大和大会报告，世界期待美中合作。美方愿就下阶段美中关系同中方保持沟通，开展合作，探讨两国关系的基础。

另一方面，根据美国国务院发布的新闻稿，布林肯和王毅讨论了俄罗斯对乌克兰发动的战争，以及这场战争对全球安全与经济稳定构成的威胁。布林肯和王毅还就两国保持沟通渠道畅通，并负责任地管控好双边关系交换意见。