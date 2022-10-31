中国大陆五大上市猪企第三季度四家盈利

中国大陆五大上市猪企中，第三季度有四家实现盈利，其中牧原股份营收增加147%

据澎湃新闻星期一（10月31日）报道，截至上星期天（30日）晚间，上市猪企牧原股份、新希望、温氏股份、天邦食品、正邦科技五大上市猪企的2022年三季报已全部出炉。

根据统计，五大猪企前三季度总营收2572.6亿元（人民币，下同，约499亿新元），第三季度总营收1051.3亿元，第三季度除正邦科技外，其余四家均为盈利，四家总盈利142.55亿元。

第三季度五家上市猪企营业收入均超过20亿元，其中新希望营收最高，达380.9亿元，同比增15.57%；新希望前三季度营收也最高，达1004.19亿元，同比增6.29%。

牧原股份今年第三季度实现营业收入365.06亿元，同比增147.60%；温氏股份实现营业收入243.25亿元，同比增52.61%；正邦科技实现营业收入32.98亿元，同比降75.19%；天邦食品实现营业收入29.08亿元，同比增加3.08%。

营业收入方面，牧原股份前三季度实现营业收入807.74亿元，同比增43.52%；温氏股份实现营业收入558.61亿元，同比增19.95%；正邦科技实现营业收入133.76亿元，同比降66.54%；天邦食品实现营业收入68.34亿元，同比减少18.91%。

净利润方面，第三季度，只有正邦科技出现亏损，其余四家均为盈利，盈利数额从高到低为：牧原股份净利润81.96亿元，同比增1097.41%；温氏股份净利润42.09亿元，同比增158.43%；新希望净利润14.33亿元，同比增147.99%；天邦食品净利润4.17亿元，同比增120.38%。正邦科技净利润为-33.58亿元，同比增45.81%。

今年前三季度，牧原股份、温氏股份、天邦食品实现盈利，净利润分别为15.12亿元、6.86亿元、10亿元。

伴随猪价回升，新希望、牧原股份和正邦科技二季度亏损幅度收窄，温氏股份、天邦食品猪业生产二季度扭亏为盈。

牧原股份此前称，自2022年4月份之后，生猪价格呈现回升态势，导致第二季度亏损幅度较第一季度显著收窄，第一季度、第二季度归属于母公司所有者的净利润分别为-51.80亿元、-15.03亿元。

新希望在半年报中称，二季度归属于上市公司股东的净利润为-12.61亿元，环比一季度减亏16.19亿元，减亏幅度为56.22%。正邦科技上半年净亏损42.86亿元，其一季度亏损24.33亿元，因此，二季度净亏损18.53亿元，亏损幅度也有所收窄。

而从上半年来看，五家猪企只有天邦食品实现了盈利，其余四家均为净亏损。其中，牧原股份亏损数额最高，上半年归母净利润为-66.84亿元，同比下降170.16%；其他三家净亏损数额从高到低依次为：正邦科技净亏42.86亿元，新希望净亏41.40亿元，温氏股份净亏35.24亿元。