台湾首次检出奥密克戎BF.7和XBB变异毒株

台湾星期一（10月31日）通报首次检验出奥密克戎新型变异毒株BF.7和XBB各一起。

据台湾《联合报》报道，台湾医疗应变组副组长罗一钧称，当局从上周通报的确诊病例中抽出139起本土病例进行检验，其中134起为奥密克戎BA.5，占96.4%、有三起是BA.2，另有两起病例分别是BF.7和XBB病例，为首次检验出这两种新型变异毒株。

据通报，确诊XBB病例的是北部40多岁男子，曾接种三剂疫苗，无接触海外返台人士。这名病例曾于8月30日确诊，10月15日出现发烧、咳嗽、流鼻水等症状，10月17日再度快筛阳性，就医经医师评估为重复感染，通报确诊。

另一起BF.7病例为南部60多岁女性，曾接种三剂疫苗。10月19日因病就医，同日核酸检测验出阳性确诊，经实验室定序确认为BF.7。

罗一钧说，这些病例都是入境时有症状而被拦截，主要症状为发烧、喉咙痛、咳嗽、流鼻水、头痛呕吐等。截至目前，XBB累计本土病例一起、境外移入六起；BF.7本土一起、境外移入四起；BQ家族尚无本土案例、境外六起。

台湾星期一通报新增2万2593起确诊病例，病例比上一周相比下降14.2%。防疫中心发言人庄人祥称，目前台湾疫情正往趋缓的方向走。