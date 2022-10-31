中国成功发射梦天实验舱

中国星期一（10月31日）在文昌航天发射场将“梦天”实验舱发射升空。

综合新华社和人民日报报道，搭载着空间站梦天实验舱的长征五号B遥四运载火箭，10月31日下午在文昌航天发射场点火发射。

梦天实验舱与火箭成功分离并进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。后续，梦天实验舱将按照预定程序与空间站组合体交会对接。完成有关功能测试后，梦天实验舱将按计划实施转位。神舟十四号航天员乘组已做好迎接梦天实验舱来访的准备。据介绍，梦天实验舱转位之后才进行并网操作控制，并将建立载人环境。

综合澎湃新闻和央视新闻报道，梦天实验舱是中国第二个科学实验舱。梦天实验舱发射成功后，中国空间站三舱“T”字的基本构型完成。目前，在轨运行的中国空间站组合体包括：“天和”核心舱、“问天”实验舱、神舟十四号载人飞船、天舟四号货运飞船，23吨级的“梦天”实验舱就位后，空间站组合体的重量再次刷新纪录，总质量达约91吨，也成为中国目前在轨运行质量最大的航天器组合体。

今年底，中国还将发射天舟五号货运飞船和神舟十五号载人飞船，实现六名航天员同时在空间站工作，空间站的重量将达到100吨级。

中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强今年6月介绍，“梦天”实验舱配置了一个货物气闸舱和一个舱外展开试验平台。今后需要在舱外安装的科学试验设备，可以通过货运飞船运送到空间站，再通过货物气闸舱把载荷送到舱外，由机械臂或者航天员把它安装到舱外的平台上，这样可以实现舱外试验项目不断更新。

他说，“梦天”实验舱主要面向微重力科学研究，配置了流体物理、材料科学、燃烧科学、基础物理，以及航天技术试验等多学科方向的实验柜，支持开展重力掩盖下的多相流与相变传热、基础燃烧过程、材料凝固机理等物质本质规律研究，以及超冷原子物理等前沿实验研究。