美国退休基金重新评估中国投资策略

美国公共退休基金对中国资产的态度正在发生分化，反映出投资风险的上升和全球前两大经济体政治纷争的加剧。

《华尔街日报》报道，退休基金计划的管理人士态度不一。加州教师退休基金8月底开始物色首批专注于中国的股票投资经理人，而得克萨斯州教师退休基金则将把该基金的中国股票配置减半。佛罗里达州公共部门基金今年早些时候停止了新的中国投资策略，原因是中国监管部门此前对教育和科技行业的整顿。

退休基金管理机构担心的不仅是中国的政治因素。报道引述一位知情人士称，2019年和2020年时，美国中西部的一家大型退休基金对几项涉及中国私营部门债务的投资持反对态度，投资经理担心，如果州或联邦议员对中国投资增加新的限制，他们可能不得不亏本出售所投资的中国资产。

基金经理和退休基金高管表示，这种分化由来已久。主要原因包括美中之间政治纷争不断加剧、两年前蚂蚁集团IPO被突然叫停以及去年对营利性教培机构的禁令。基金经理表示，2022年通胀率上升、台海发生军事冲突的可能性以及中国国家主席习近平加强权力控制后中国公司股票在全球各地股市的大跌，都加剧了这些担忧。

北卡罗来纳州财长韦尔说：“无论何时看到已在中国发生的这种类型的回撤，大家肯定会担心。”韦尔负责监管该州1100亿美元的退休基金。上星期三（10月26日），该基金所持中国股票市值为12.7亿美元，低于9月30日时的15.1亿美元。

美国教师、消防员和其他公职人员的退休基金规模约5万亿美元，过去20年间，管理这些退休基金的各州和地方官员越来越多地转向中国市场，寻求弥补资金的缺口。大型州级公共退休基金在中国的私募股权、风险投资和房地产领域投资数以十亿美元计。全美各地一系列州和城市退休基金所持国际或新兴市场股票投资组合中，中国股票占据了越来越大的份额。

据波士顿学院退休研究中心的数据，公共退休基金平均约有7%的资金配置于新兴市场股票，高于2001年3%的比例；其数据涉及那些披露具体持仓水平的基金。退休基金管理机构通常试图跑平或跑赢国际指数；中国在国际指数占比10%或更多。它们往往会购买相关基准指数涵盖的所有国家的股票，不想因为错过某国股票的重大涨势而跑输基准指数。