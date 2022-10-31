港商务及经济发展局长：引进重点企业办公室助企业落户香港

香港商务及经济发展局局长丘应桦称，港府为招商引资将引进重点企业办公室、引进重点企业咨询委员会，以及督导海外经贸办招商引财专组。

据网媒“香港01”报道，香港立法会星期一（10月31日）召开经济发展事务委员会政策简报会会议，丘应桦指出，招商引资是本届港府推动经济发展上最重要的工作之一。

丘应桦说，香港将展开一系列工作，包括落实引进重点企业办公室、引进重点企业咨询委员会，以及督导海外经贸办招商引财专组。香港未来将制定目标企业名单、指导每一个招商引财专组及主动接触企业进行磋商等，也会制定土地、税务优惠等具吸引力措施，以及度身订造企业落户计划，为企业人员提供一站式配套服务，以吸引外资到港。

丘应桦提到，引进重点企业办公室计划于今年内完成，将由财政司司长带领，针对生命健康科技、人工智能等，引进世界各地高潜能具代表性重点企业，商经局将会与财政司司长办公室商讨，落实引进重点企业办公室工作。

另一方面，重点企业咨询委员会则负责，让港府充分吸纳相关业界代表和社会领袖就引进重点企业的整体策略，并向财政司司长提供意见，使港府能够从多方面了解世界各地对于策略产业的发展和需求。

为配合引进重点企业办公室工作，港府也会扩大驻内地办事处和海外经贸办的职能。商务及经济发展局会督导海外经贸办，在今年内设立招商引才专组，主动接触目标企业，并配合引进重点企业办公室工作，搜集有关企业的资料，以供参考和研究，亦会与目标企业进行洽商，为他们提供适切资料和协助，对接引进重点企业办公室提供的便利服务。

针对立法会议员田北辰会议中提出的香港作为中国一部分，却不能与大陆制定专利及商标的互认机制的质疑，商务及经济发展局常任秘书长利敏贞回应说，商标及专利都有地域性，不能互相互认就可在国际获承认，但至于为何同一地域都不能互认，利敏贞仅指互认制度暂时未能安排。