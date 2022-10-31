台湾官员：将下修第四季经济增长预测

台湾官员称，受国际环境等多个因素综合影响，台湾今年第四季经济成长率的预测将被下调。

据台湾《自由时报》报道，台湾国家发展委员会主委龚明鑫星期一（10月31日）赴立法院报告时说，9月景气向下有几个指标比较明显，首先是股市，再者是工业生产出现负成长，加上国际大环境趋缓，几个原因造成9月经济不景气。

台湾主计总处上周公布台湾第三季经济成长率概估数为4.1%，较8月减少0.61个百分点，全年经济成长率预测值下调至3.6%。龚明鑫说，以数据来看，预估第四季的数据还会再下修一点。

国际货币基金（IMF）最新预估台湾今年经济成长率3.3%，上调0.1个百分点。龚明鑫认为，以目前台湾经济状况来看，台湾内需不错，全年经济增长预计会高于3.3%；目前国际大环境比较不好，就是把自己先做好。

针对半导体“去台化”，龚明鑫直言，台湾在半导体的关键性角色很重要，没有办法去台化，因为这对全世界冲击非常大。他也提到，美国晶片法案加强管制，台湾被认为会牵连受到影响，但也有人认为加强管制后，原来想要去存货的厂家，反而会更想要累积库存，在这样的情况下，台厂订单有转单的效益。

他进一步指出，台积电最新制程一纳米传将落脚桃园，所以最先进制程还是会在台湾，先进研发和投资是最重要的根本，也是台湾竞争力的基础。