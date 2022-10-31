台媒：台积电一纳米晶片制程拟落脚桃园

知情人士透露，台积电两纳米以下的一纳米晶片制程计划将落脚新竹科学园辖下的桃园龙潭园区。

据台湾中时新闻网报道，科技人士透露，台积电下一个先进制程据点，已确定落脚在桃园龙潭基地。由于台积电在龙潭已有两个先进封测厂，再加上新竹科学园的地缘、人才支援，“这是最好的位置”，这也代表台湾科学及技术委员会明年将展开龙潭园区三期园区报编程序，扩大北部半导体聚落。

报道称，台积电早在2019年时就传出曾评估过将晶圆制造厂设在龙潭园区新用地，但后续因不明原因而暂时搁置，之后更有两纳米以下先进制程重回中科设厂等业界传言。

竹科辖下的龙潭园区基地现有从业员工数约7000人，整体年营业额超过500亿元（21.9亿新元），进驻事业主要为积体电路、光电与生技产业等，已有包括台积电、合晶科技、美商苹果台湾分公司等产业进驻，今年3月超能高新材料公司新厂才刚动土，让整个科技产业聚落完整。园区近期因台商回台投资土地需求大增，若台积电要再回到桃园龙潭园区，必须再启动龙潭园区三期开发计划。

对此，竹科管理局长王永壮称，关于个别厂商布局情况，在厂商宣布之前不便透露，但单纯以龙潭园区来说，第一期事业专用区用地已差不多满了，第二期主要规划为公园、绿地开放空间，未来若有新厂想要进驻、设厂，确实要展开第三期基地评估规划工作。

针对台积电未来若要将两纳米以下先进制程晶圆厂进驻龙潭，水电需求是否满足，台湾经济部官员称，不便针对单一企业评论，但厂商若有设厂等投资需求，都会与经济部联系，盘点水电等需求。

针对若五年后，龙潭园区第三期基地开发完毕、后续有更多新厂商进驻时，水电是否仍然无虞，官员强调，届时新竹海淡水厂机制已建置完备、桃园用水不再“南供”，加上大潭电厂三个燃气新机组上线，供水、供电届时都应没有问题。