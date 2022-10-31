中国外交部：绝不会走封闭老路 开放大门只会越开越大

中国外交部发言人赵立坚称，中国绝不会走封闭僵化的老路，开放的大门只会越开越大。

据澎湃新闻报道，赵立坚星期一（10月31日）主持例行记者会并回应关于西方对华“脱钩”，中国是否正在关闭对外开放的大门的问题时称，对外开放是中国的基本国策。

赵立坚说，中共二十大报告明确宣示，推进高水平对外开放，指出要提升贸易投资合作质量和水平，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度性开放，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。这充分彰显了中国高水平对外开放的决心，为进一步提升开放水平指明了方向。

赵立坚提到，中国外交部部长助理华春莹近日在推特账号上发布四张图片，分别展示了中国在对外贸易方面位居世界第一，在使用外商直接投资方面居世界第二，在境外直接投资方面位居世界第三，现已举办四届国际进口博览会的事实。这组由“1234”组成的数字有力证明，中国在高水平对外开放方面是实实在在的行动派。

他指出，中方不久前还就扩大外资流入、稳定外商投资规模，提出15条政策措施，并发布2022年版《鼓励外商投资产业目录》，强调要持续鼓励外资投向先进制造业、现代服务业以及中西部和东北地区优势产业。这些政策措施的出台，将进一步提振外商投资信心，提升中国对外开放水平。

赵立坚强调说：“中国绝不会走封闭僵化的老路，中国开放的大门只会越开越大。我们将以高质量发展和高水平开放，为全球经济复苏和增长提供可持续的动力。”