三部台湾电影在香港未通过审查被撤

在香港《国安法》及两岸紧张关系下，有三部原定在香港上映的电影未能通过香港政府审查而被撤映，包括《逃跑的人》《唬烂三小》和《隔离丁尼》。

据英国广播公司（BBC）报道，原定在香港三个电影节上映的台湾电影《逃跑的人》、《唬烂三小》和《隔离丁尼》，近日分别被港府电影、报刊及物品管理办事处（电检处）要求删减情节，主办方与导演商议后决定不予放映。

上述作品原定会在香港“独立短片及影像媒体节”（ifva）主办的“影像无国界电影节2022”、熊猫国际电影节及香港亚洲电影节上映，三个主办方都未公布被要求删剪的细节。

报道称，曾文珍执导的纪录片《逃跑的人》讲述越南移工在台湾的故事，《唬烂三小》是金马奖导演黄信尧2005年关于友情的纪录片，《隔离丁尼》则是新晋导演吕柏勋、庄翔安及林亚佑的作品，探讨疫情下的生活巨变。

不过，《逃跑的人》脸书专页在一个现已删除的贴文上透露，香港政府曾要求电影制作方修改移工在台湾总统府前凯达格兰大道的抗争画面。而据“香港01”翻查网上流传的《唬烂三小》影片，当中有部分对白提及“中华民国”、“国军”、“总统”等，也出现“青天白日满地红”旗、军营等可能有“主权”意味的画面。

去年11月，台湾剧情短片《美猪肉圆》原定在香港平地学生电影节首映，但电检处要求片方删剪涉及台湾总统大选造势晚会的画面，导演则坚持一刀不剪，电影最终被取消放映。