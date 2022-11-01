政法委书记陈文清：加强中共对政法工作的绝对领导

中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清说，要坚持和加强党对政法工作的绝对领导，维护国家政治安全、确保社会大局稳定。

据中新社报道，陈文清星期一（10月31日）主持召开中央政法委员会全体会议，传达学习中共总书记习近平近期重要讲话和中央有关文件精神，研究部署学习宣传贯彻中共二十大精神。

会议强调，要认真学习宣传贯彻二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党对政法工作的绝对领导，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献政法力量。

会议要求，要深入学习贯彻习近平法治思想，推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，不断深化法治中国建设实践。要坚定不移贯彻总体国家安全观，推进国家安全体系和能力现代化，坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。要推动完善社会治理体系，提高公共安全治理水平，建设更高水平的平安中国。要围绕加快构建新发展格局，为高质量发展提供有力执法司法保障。要以政治建设为统领，全面提升政法队伍革命化正规化专业化职业化水平。党委政法委要加强统筹协调，抓大事、议大事，坚决贯彻落实中央重大决策部署。

王小洪、周强、张军出席会议。

原来担任中国国家安全部部长的陈文清10月28日接替郭声琨，出任政法委书记。