金融分析公司：中国股票暴跌让做空者大赚一笔

今年以来，做空在美国和香港上市的中国股票一直是一个可靠的盈利策略，上周创纪录的崩盘更是做空这些股票的绝好时机。

据彭博社报道，根据金融分析公司S3 Partners周五（10月28日）的一份报告，当中资股在10月24日和25日遭到抛售时，交易员当月按市价计算的盈利达到44亿美元（约62亿新元），相对于590亿美元的平均空头仓位来说，回报率7.5%。

报告称，绝大部分空头头寸都是赚钱的，1645只被做空的股票中，74％的股票给做空者带来盈利，按照做空金额来看，92％产生正回报。

“你不必是一个伟大的投资者，” S3的预测分析董事总经理Ihor Dusaniwsky说。“你只需要选择做空的行业，再挑选其中最大的股票。”

中国领导层改组后的宏观前景不确定性驱动了市场的下行压力。上周，在美国上市的中国股票出现了14%的创纪录跌幅，香港的恒生指数则创出2008年以来最大跌幅。

Dusaniwsky说，市场做空范围广泛，从头部到最底层股票无所不包。在市场暴跌的两天，最有利可图的做空目标是阿里巴巴、拼多多以及京东的美国存托凭证，以及中国平安、腾讯及美团在香港上市的股票。

S3表示，更重要的是，由于价格下行趋势不变，中国股票可能会继续被做空。不过报告也指出，如果这些股票走势逆转，也有投资者停止建立新的做空仓位、市场进入空头回补的可能性。