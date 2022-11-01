美国务院：布林肯王毅对话富有成效 不排除G20前再通话

中共政治局委员、中国国务委员兼外长王毅星期天（10月30日）应约同美国国务卿布林肯通电话，美国国务院发言人普赖斯说，两人的对话富有成效、有效且专业，展现了美中致力维系沟通管道畅通。若有需要，两人可能在二十国峰会（G20）前再次通电话。

根据美国国务院星期二（11月1日）在官网发布的新闻稿，普赖斯于美东时间星期一（10月31日）在例行新闻发布会上说，布林肯和王毅进行了约70分钟富有成效的对话，双方讨论了一系列议题。此次对话也展现了当美中双方承诺要保持沟通管道畅通时，“我们言出必行”。

普赖斯说，美中双方均认为，美中必须负责任地管理双边关系，美国致力于这么做，也相信高阶对话的必要性，星期天的通话也谈到了这点。

至于双方是否可能在11月印尼峇厘岛二十国集团峰会前再次通话，普赖斯说，布林肯已多次表示必须保持沟通管道畅通的必要性，他也一贯采取这样的做法，因此，当其中一方认为在G20峰会前有通电话的必要，“我相信这将会发生”。

针对双方对话内容，普赖斯指出，布林肯在通话中再次利用机会向中方提及俄乌战争及其对全球和平、经济稳定和繁荣造成的威胁，但布林肯坦承，王毅的回应与先前中方提出的表述如出一辙，没有什么新论述。

此外，双方也在通话时谈到了海地动乱，布林肯在通话中提到，美中应搁置任何政治分歧和争议，专注于解决海地的人道主义困境，并缓解当地人民的困苦状态。

根据中国外交部星期一发布的新闻稿，王毅在通话时敦促美方停止对中国的遏制和打压，不要给两国关系制造新的障碍。王毅指华盛顿对中国实施的出口管制严重违反自由贸易规则，损害中方正当权益，必须予以纠正。

对此，普赖斯说，布林肯在通话中重申了美国的目标并非遏制中国，而是捍卫过去80年来，协助各国有效管理关系、以规则为基础的国际秩序，“任何认为我们的政策是针对中国或世界上任何其他国家的想法都是不对的”。

他说，美中之间许多领域存在严重分歧是事实，但归根结底，美中关系的核心是竞争，其中包含了对抗元素，但也有合作的元素。布林肯星期天也重申，美中在某些领域有共同利益，为了美中两国和国际社会的利益，双方应在共同关心的领域寻求合作与协调。