梦天实验舱与空间站组合体在轨完成交会对接

空间站梦天实验舱与空间站组合体星期二（11月1日）合体在轨完成交会对接。

“中国航天科技集团”官方微信公号发布公告称，空间站梦天实验舱发射入轨后，于北京时间2022年11月1日凌晨4时27分，成功对接于天和核心舱前向端口，整个交会对接过程历时约13小时。

后续将按计划实施梦天实验舱转位，梦天实验舱将与天和核心舱、问天实验舱形成空间站“T”字基本构型组合体。

空间站梦天实验舱与空间站组星期二（11月1日）合体在轨完成交会对接，整个交会对接过程历时约13小时。（取自“中国航天科技集团”微信公号）

公告提到，中国空间站工程使用的空间站各舱段、载人飞船、货运飞船、中继卫星及发射这些航天器所使用的长征系列运载火箭，均由中国航天科技集团有限公司研制，工程其他分系统也有航天科技集团所属相关单位参与。

另据中新网报道，梦天实验舱与空间站组合体完成交会对接以后，“太空之家”将升至由天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱、神舟飞船以及天舟飞船组成的“三室两厅”。

《科技日报》引述五院空间站系统总指挥王翔报道：“结果源自开头，起点通往终点。”

五院空间站系统总设计师杨宏认为，必须依靠自立自强打破封锁，通过增强顶层设计，瞄准前沿系统谋划，提出适合中国国情的组装建造方案。

他带领五院总体设计团队创造性地提出“利用舱段交会对接和转位机械臂进行平面转位、研制大型组合机械臂并与航天员协同进行舱外大型设施构建”方案。这一总体设计方案，可以使中国在没有航天飞机等大型运输工具的情况下，完成积木加桁架混合构型的大型空间站在轨组装建造。