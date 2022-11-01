呼和浩特一副局长疑佩戴奢侈品耳钉开发布会受质疑

中国内蒙古呼和浩特市一位女性副局长在公开场合佩戴的一副耳钉，疑似法国著名奢侈品牌梵克雅宝，官网售价高达3万元（人民币，下同，约6000新元），引起网民质疑。当地纪委部门已经介入调查。

据新黄河报道，呼和浩特市行政审批和政务服务局副局长李少莉在10月29日召开的呼和浩特市疫情防控工作新闻发布会上，对民众关心的确诊患者住所如何消毒、个人用品如何处理等问题进行了解答。不过，她的着装和表现引发网友关注。

有网友指出，李少莉的妆容似乎过于精致，而且现场用手指读稿件显得业务不够熟练。网友称，李少莉佩戴的耳钉疑似奢侈品牌梵克雅宝，官网售价30500元（含税），丝巾疑似爱马仕桑蚕丝丝巾，市场价在4000元以上。

有网友质疑，李少莉的穿着打扮与收入水平很可能并不相符。不过，也有网友说，梵克雅宝的仿款耳钉在网上有很多，售价几十元到数百元不等，李少莉佩戴的耳钉也许并非正品，丝巾同样如此。

呼和浩特市12345政务服务便民热线的一位工作人员透露，目前呼和浩特市纪委监委已经知悉此事，后续等待处理结果即可。

呼和浩特市人民政府官网显示，李少莉1966年5月生，大学本科学历，中国民主同盟盟员，现任内蒙古自治区呼和浩特市行政审批和政务服务局副局长。

工作分工上，她主要协助局长工作，分管办公室、政策法规科、放管服改革推进科、业务指导科、市场准入科、交通城管科、文教卫体科、公共事务科、农林水事务科、勘验一科、勘验二科和综合保障中心，负责财务和政务公开工作。

李少莉还曾先后获得全国先进工作者、全国人民满意公务员等称号。

