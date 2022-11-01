中国房企旭辉停付境外债本息

停牌三个交易日后，11月1日一早，中国房地产企业旭辉控股集团公告，将对境外债务停付本息，寻求境外债务全面解决方案。分析认为，旭辉是示范性民营房企之一，曾多次获得融资部门支持发行相关债券。此番被迫宣布境外债务违约，进一步折射出中国民营房企所面临的流动性困局。

据第一财经报道，10月以来，关于旭辉境外债务的传闻不断，当月中旬，旭辉表示正在与债权人积极沟通对话。不过，旭辉在今日的公告中提及，尚未与10月份到期债务的债权人达成协议，“因此，本公司遗憾地终止了与所有境外个别债权人或债权人团体的相关讨论”。

同时，为确保公平对待所有境外债券人，旭辉称已暂停支付所有境外融资的所有应付的本金和利息。其中，旭辉预计将继续支付若干有抵押的项目贷款。

事实上，在今年10月份的境外债务之前，旭辉一直全面履行着所有境外债务的还款义务。据披露，2022年至今，旭辉向境外债券人累计支付本息约15亿美元（21.21亿新元）。

同期，旭辉仅获得了约5亿美元的新增境外融资。这也就意味着，旭辉对境外的债务偿付一直依赖着内部现金资源，但这在融资和经营环境日益恶化的背景下，日趋艰难。

9月份以来，中国房地产市场进一步恶化，销售疲软。旭辉表示，集团的现金流恶化超出预期，同时部分融资也因评级下调触发了提前兑付条款，境外兑付压力短期内剧增。

截至11月1日，旭辉境外债务总额合计约68.5亿美元，到期未付的本息总额约为4.14亿美元。“即使本集团竭尽全力，仍可能持续受压，无法产生履行目前和日后义务所需之足够现金。”

9月底时，旭辉控股董事局主席林中在一封内部信中谈及资金压力时曾表示，7月份的“断供潮”让多地政府事实上进一步收紧了监管资金的提取，导致房企的流动性进一步承压， “这也客观上造成我们虽账面仍有逾300亿现金，但绝大部分无法满足企业的合理按需使用。”

于是，旭辉目前选择了暂停支付本息，就现状探讨全面解决方案。据公告，旭辉目前聘请了海通国际担任财务顾问、年利达律师事务所担任法律顾问，以与境外债权人进行对话。

在展开境外债务重组的同时，旭辉强调，将全力保交付、保运营及维护境内融资，同时“境外债务问题对境内融资并无重大影响”。

