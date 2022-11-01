美售导弹全未交付 台防长：有不可抗因素

台湾向美国采购各式人携式防空、反装甲导弹延迟交货，台湾国防部长邱国正称，其中有不可抗力因素。台军方则称，标枪导弹第一批有望今年十二月交货；其他类型导弹会在2024年到2025年陆续到货。

据联合新闻网报道，台湾立法院外交及国防委员会星期一（10月31日）审查明年度中央政府总预算案关于国防部主管收支公开及机密部分，邱国正等人出席。

立委提案称，美国售台拖式2B RF导弹，依规划今年应交付台460枚，标枪导弹应交付400枚，肩射刺针防空弹也延迟，台湾付款后却一弹未获。

针对肩射刺针导弹，台海军参谋长蒋正国说，美陆军今年9月与厂商签约，台湾海军、陆军各250枚导弹，将统一于2025年获得。

台陆军采购拖式2B RF反装甲导弹部分，台陆军参谋长章元勋说，首批会延迟到2023年，不过2024年前，全数分批获装期程没有改变。至于标枪反装甲导弹，第一批将于今年底前交付。

关于潜舰台造预算，蒋正国指出，依照合约期程，台造潜舰原型舰应于2024年5月下水，台船有意提早，会将安全、品质视为优先，没问题才会下水。

对于军购交付延迟，邱国正说，因俄乌战争、疫情、原物料等，确实造成一些影响，但最后期限没变，今年可能有些晚，明年就会补上来，这方面台国防部正在努力；不会以此作为借口，大家不要误解。

针对外界认为的采购全部延迟，邱国正强调，“没有，是持续进行”，但确存在不可抗拒的因素。他坦言，台湾处境向国外采购任何军品有时都会遇到一些障碍，不过，台国防部不断努力，采购的国家也会帮忙解决问题。