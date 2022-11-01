富士康郑州厂加发最高5000元全勤奖励金

鸿海科技集团旗下的富士康郑州厂出现员工“逃疫”事件，为了稳定员工，富士康郑州厂将为员工加发最高5000元（人民币，下同，约965新元）的全勤奖励金。

综合财联社、科创板日报报道，从11月1日起至30日，富士康郑州厂区正常出勤的全体员工出勤补贴将再次翻倍至每天200元，同时终止原本的全勤奖励政策。

出勤补贴新政策将依照当月累计出勤天数计算，员工出勤15天或以上但少于20天者，将获得3000元补贴；多于20天或以上但少于25天者，获4000元补贴；多于25天或以上者，则可获5000元补贴。

发放条件为：出勤补贴须满足无请假、旷工、调休、迟到早退不超过30分钟且日出勤时数不低于八小时者。全勤奖励需在满足上述出勤条件基础上，累计出勤达到对应天数享有，随当月薪资发放且发放时须在职。

此外，据彭博社引述知情人士报道，为了保持工厂的生产节奏，富士康已将关键岗位的时薪提高了36%，大约为每小时38元，以确保产能不受到太大影响。

摩根大通分析师认为，第四季度是iPhone出货量的旺季，出逃事件对iPhone生产的潜在影响值得关注，因为郑州是鸿海的主要生产基地之一，尤其是在iPhone组装的部分。

路透社星期一引述知情人士报道称，郑州富士康工厂11月的苹果手机出货量，可能因疫情锐减三成。富士康目前尝试提高深圳厂的产量，以弥补郑州厂产量的不足。

富士康是最大的苹果手机制造商，生产的苹果手机占全球出货量的70%。

近日网传拥有超过20万名员工的富士康郑州厂暴发疫情，导致部分工人连夜步行出逃，引发网络舆论关注。虽然富士康、鸿海和郑州市官方没有披露是否在厂区内检测出冠病确诊病例，但富士康官方近几天接连发布声明，称工厂实施了闭环管理、点对点通勤、每日核酸，以及抗原筛检，并且免费为员工提供三餐，同时强调疫情已得到有效控制，部分生产线已恢复。

多名富士康员工向财联社透露，根据现行防疫政策要求，返乡员工必须在家乡所在地隔离七天，如员工愿意留在港区自我隔离，港区将给予每人每天300元的生活补助，七天共计2100元。隔离期满后，核酸检测结果阴性，可选择返岗，公司已制订各项激励措施，也可选择返乡，政府将统一组织有序返乡。