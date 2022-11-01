中国楼市金九银十收官 前百房企销售总额大降四成

中指研究院10月31日发布的销售数据显示，今年1月至10月，TOP100房企销售总额为60954.6亿元（人民币，下同，11795.54亿新元），同比下降43.4%，但降幅较上月收窄1.7个百分点。

据时代周报报道，各阵营房企的数量均有所减少。千亿以上阵营16家，较去年同期减少16家；第二阵营（500至1000亿）企业19家，较去年同期减少4家；第三阵营（300至500亿）企业23家，较去年同期减少5家；第四阵营（100至300亿）企业为42家，较去年同期减少23家。

不过，在中国国庆假期促销的带动下，TOP100房企10月单月销售情况出现环比正增长，增长率为1.6%，同比仍下降26.5%。

TOP30房企中，碧桂园10月单月销售额最高，达到500.6亿元；保利发展、绿城中国、中海地产位居其后，单月销售额依次为428.8亿元、321亿元、315亿元。

虽然行业“金九银十”成色远不如往年，但有房企单月销售额连续两个月同比回正。如招商蛇口9月、10月单月销售额同比分别增长50.1%、51.8%，华润置地两个单月销售额分别同比增长40.6%、36.6%。

中指院认为，这得益于其经营稳健、市场信誉高等优势，更与其加大促销力度、抢回款有关。“一方面，央企、国企的布局相对集中在一、二线核心城市，稳健的经营、畅通的融资优势和政府背书受到消费者信赖，进一步转化成销售业绩的增长。另一方面，房企积极通过多盘联动、打造购房节、促销活动及提供特惠房源等为销售造势、蓄客。”

但中指院认为，受多地疫情反复等因素影响，购房者观望情绪未见明显改善，市场活跃度仍显不足，政策效果有待显现。据中指院初步统计，重点100城新房成交面积环比下降约10%，同比降幅仍在两成左右；企业推盘力度减弱，重点50城新批上市面积环比下降近三成。