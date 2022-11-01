赖清德率团出访帕劳 解封后首场外交访问

台湾副总统赖清德星期二（11月1日）率团出访西太平洋岛国帕劳，这是台湾自10月13日解封边境以来，首次进行外交访问，目的是要完成“连接”“观光”“合作”三项任务。

据台湾总统府发布的新闻稿，赖清德一行人星期二将搭乘华航专机出访帕劳，台湾外交部长吴钊燮、台湾总统府副秘书长黄重谚、使节团团长暨圣文森及格瑞纳丁代表柏安卓（Andrea Clare Bowman）、帕劳驻台代表欧儒侃（David Adams Orrukem）等人到场送机。

赖清德行前在机场说，此次出访的目标非常明确，就是完成台湾总统蔡英文所交付的三项任务。

赖清德说，第一项任务是连接。台湾和帕劳已建交23年，邦谊永固，没有受到疫情影响，彼此之间的访问也非常频繁。帕劳总统惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）去年来台访问之后，上个月也率团来访并出席双十庆典；帕劳副总统席妩杜（J. Uduch Sengebau Senior）今年8月也率团来台访问。

他强调，今天台湾正式应邀回访，证明边境开放的台湾已做好准备，不仅要直接连结帕劳等太平洋友邦，也要进一步连结国际社会。

赖清德称，第二项任务是观光，希望此行能带动疫后一起拼经济、拼观光，尤其是帕劳有上帝的水族箱的美誉。他说，这次出访也邀请了台湾旅游公会理事长以及台湾数家实力非常雄厚，足以促进台帕观光的旅行社一起前往。

赖清德接着称，第三项任务是合作，此行他将与惠恕仁、席妩杜会面，也将拜访帕劳国会、参众两院，亲自代表台湾人民向帕劳表达台湾的感谢。他称，不管是惠恕仁或帕劳国会，对台湾的支持是非常强大，屡屡在国际上替台湾发声。

新闻稿称，赖清德此行将出席援建新都道路工程动土典礼、以及新光吴火狮纪念医院与帕劳卫生部远距医疗中心的捐赠仪式，同时将参加台湾国际棒球发展协会捐赠帕劳棒球大联盟棒球物资仪式。

赖清德称，期待经由这次访问增进双方之间的合作，不管是在外交或观光、医疗、教育、文化和其他面向，都能够有更进一步的进展，不仅可进一步巩固邦谊，增进人民的感情，也可以进一步在国际上一起合作，推广、深化民主自由人权的价值。