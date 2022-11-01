香港专科门诊新症轮候时间超100星期

香港去年专科门诊稳定新症的轮候时间超过100个星期，医管局总行政经理刘家献称，希望透过截上游、放下游，及中间分流法，缩短轮候时间。

据《星岛日报》报道，香港医管局星期一（10月31日）公布去年的专科门诊稳定新症轮候时间，需要轮候超过100个星期。

其中，九龙西联网的眼科轮候时间最为严峻，稳定新症最长轮候时间由约3.3年（173个星期）上升至约3.9年（205个星期）即差不多要等四年。

香港医管局解释说，主要受到第五波冠病疫情影响。至于内科稳定新症方面，去年轮候时间最长也达122个星期，即约2.3年。

医管局透过各项措施，至今已缩短至111个星期。如果要达到《施政报告》提出的目标，在明年把内科轮候时间减少20%，需要在到2024年3月底，将轮候时间减至大约100个星期。

刘家献说，长期来看，希望透过截上游、放下游，及中间分流的方法，缩短专科门诊轮候时间，例如减少不必要的转介、增加病人转介前检查，或将稳定的病人转到私家医院治理等。

不过，他承认受制于不少因素，包括人手不足及新症不断增加。他希望医护的离职潮可以停止，香港当局也会以特别酬金、退休重聘及兼职形式，增聘医生及挽留人手。

今年10月19日发布的《施政报告》提出，要致力缩短医管局专科门诊轮候时间，目标在2023至24年度，将内科专科稳定新症的轮候时间减少两成。