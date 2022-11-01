中国10月财新PMI为49.2 制造业景气度继续收缩

冠病疫情持续影响制造业生产与需求，10月中国财新制造业采购经理指数（PMI）录得49.2，制造业景气度继续收缩，但较9月有所改善。

财新网星期二（11月2日）公布10月财新中国PMI指数，10月的指数虽较9月回升1.1个百分点，但连续第三个月处于收缩区间，表明制造业景气度持续下降。

这一数据与中国国家统计局公布的制造业PMI并不一致。国家统计局10月31日公布的10月制造业PMI录得49.2，回落0.9个百分点，时隔一月再度跌至荣枯线以下，为近三个月最低。

从财新中国制造业PMI各分项数据看，受散发疫情影响，10月制造业供给和需求同步收缩，生产指数和新订单指数分别连续第二、三个月低于荣枯线，消费品和投资品的需求端尤显不足。外需亦持续走低，10月新出口订单指数连续第三个月位于收缩区间，主要因为国外经济放缓，也有部分企业反映外贸运输遇到困难。不过，制造业生产、新订单、新出口订单指数收缩幅度均较9月收窄。

制造业供需双弱，拖累就业继续收缩。10月就业指数连续第七个月、也是在过去15个月中第14次位于收缩区间，但降幅较此前三个月收窄。出于收缩规模、降低成本的考虑，企业面对员工离职时补充招聘新员工的意愿较弱，部分生产线自动化也使得企业有理由减少用工。

受国际市场原材料价格上涨影响，10月制造业企业购进价格指数较9月上涨逾三个百分点，三个月来首次落入扩张区间，显示企业面临成本上涨的压力。由于市场需求不振、企业降价促销意愿强烈，出厂价格指数虽有回升，但连续第六个月低于荣枯线。

疫情管控措施对物流造成影响，10月供应商供货时间指数轻微恶化，延续了三季度初以来的供应放缓状态。企业普遍反映，疫情导致运输延误是主因，此外供应商产能有限、存货短缺也影响供应时间。

为满足生产需求，尤其是出于对原材料价格上涨和疫情造成供给短缺的担忧，制造业企业补库存动力增加。10月采购量指数、原材料库存指数、产成品库存指数悉数升至荣枯线上方。

10月制造业生产经营预期指数从9月的低位回升，但仍低于长期均值。企业家希望未来一段时间市场能够显著回暖，部分企业家也表达出开发新产品的意愿。

财新智库高级经济学家王喆表示，疫情管控措施对经济的负面影响依然存在，10月制造业供给、内外需、就业悉数收缩，不过收缩速度较9月放缓。成本略有抬升，收费端依然以降价为主。物流运输仍有迟滞，企业采购和库存略升，市场乐观情绪回升，但从长期看乐观程度有限。

他称，近期公布的三季度经济数据显示，经济恢复向好，主要指标企稳并略高于此前市场预期。尽管如此，目前内外部形势依然复杂严峻，影响经济发展的不利因素较多，尤其是多地散发疫情对供求两端形成明显制约，经济下行压力仍然较大，经济恢复基础尚不牢固。