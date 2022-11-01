深圳二手房源以参考价出售逐渐成主流

中国深圳二手房在售量超四万套，二手房源以参考价出售逐渐成主流。

据《证券时报》报道，深圳中原研究中心的数据显示，截至星期一（10月30日），深圳全市一手住宅成交3276套，二手住宅成交1653套，特别是二手房成交低于2000套的水平也显示出二手房市场仍需信心提振。

乐有家研究中心数据显示，从2020年以来二手住宅成交价走势来看，2020年12月至2021年2月是深圳二手住宅成交价高点，2021年下半年开始波动下调。

据了解，接近参考价出售的二手房源逐渐成为主流。即便是在过去热炒的西部和学区房片区，越来越多的二手房以接近参考价的价格出售。

报道引述福田园岭片区房地产业资深从业人员说：“现在刚需客户买房都会问一个关键指标——参考价。” 他提到，最近前来看房的二手房购房者相对于国庆假期前来说有些许增多。

深圳市房地产中介协会最新公布的数据显示。截至10月31日深圳全市共有4万0001套在售二手房源，在售二手房源数量持续增加。

对于二手房挂牌量增加，几位握有多套房的业主指出，之前犹豫是否要卖出手上空出的房子，但考虑到目前的楼市调控和市场表现，觉得不想再‘等’；或出于自身经济因素，套现也是一种选择。

而在一些业内人士看来，二手房挂牌房源增加后，刚需群体可以有更多的选择。改善性群体卖掉现有住房，并新购买改善型住房，这其中有一部分人会进入新房市场，从而带动新房市场销售改善。

易居研究院智库中心研究总监严跃进预计，未来楼市会总体逐步复苏，“这是一个大的方向，不能体现在具体的月份数据上，但对于市场的预测还需更加谨慎。”

克而瑞研究中心认为，到年底深圳楼市可能会有一波略微的上扬，但整体上来讲，房价是趋稳的，上涨的空间也会在严格的把控范围内。