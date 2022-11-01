摩根大通：香港金融地位未曾在疫情期间消失过

香港在冠病疫情期间采取了严格的边境管控措施，许多商界人士认为这削弱了香港作为全球金融中心的地位。但美国投行摩根大通认为，香港的地位未曾在冠病疫情期间消失过，“不应该对自己如此苛刻”。

香港《南华早报》星期二（11月1日）刊登了摩根大通首席执行官埃尔多斯（Mary Callahan Erdoes）的专访。她认为，香港仍是金融界的一支劲旅，作为中国大陆与世界之间的“超级联系人”（super-connector），香港仍在闪闪发光。

埃尔多斯认为，正是这种作为超级联系人的角色，通过众多的跨境投资计划，让摩根大通能够在中国建立起强大的资产管理业务。“毫无疑问，中国大陆市场是世界上最大、增长最快的财富管理平台之一。”

她说，东方还没有一个城市像香港一样，能作为中国大陆对外的门户，“香港从未离开过，它不应该对自己如此苛刻”。

摩根大通于1921年首次将其业务带到中国大陆，通过其他跨境机制为中国大陆投资者提供服务，如粤港澳大湾区财富管理通、股票通、债券通、ETF通以及合格机构投资者计划。

据香港政府数据，中国大陆有8万多个超高净值家庭，拥有3000万美元（4241万新元）的可投资资产，其中20%以上居住在大湾区。

埃尔多斯说，几十年来，香港一直是摩根的富人客户中心之一，是一个真正让人感到振奋的地方，而且这里也有许多家族办公室。

埃尔多斯还表示，她相信中国大陆很快就放宽严格的疫情管控措施，为经济提供巨大的推动力。她认为，如果没有面对面交流带来的活力，就很难获取信任，也就很难抵御风暴，因此为商业领袖和投资者放宽旅行限制相当重要。

她也说，中国政府将找出最好的方法，以正确的方式带领民众走出这场大流行病。

自冠病疫情暴发以来，香港就采取了严格的边境管控措施，一度成为世界上边境措施最严格的地区，让海外投资者入境香港进行商务活动的意愿不高，进而削弱香港作为全球金融中心的地位。

今年以来，香港就陆续放宽其严格的边境管控，取消酒店隔离要求，转而实施三天的居家健康监测，但依然有人认为，随着香港疫情放缓，港府应该完全放宽所有边境管控措施，才能完全恢复香港对海外投资者的吸引力。

香港将于星期三（11月2日）起举行为期两天的国际金融领袖投资峰会，港府期望透过这场峰会，重振香港作为金融中心的地位，并吸引更多海外投资者将更多资金带入香港。