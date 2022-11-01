中国发改委：个体工商户带动近三亿人就业

中国个体工商户目前带动了近三亿人的就业，其中从事第三产业的占比已超过九成。

据澎湃新闻报道，在中国国务院新闻办星期二（11月1日）举行的《促进个体工商户发展条例》（简称“《条例》”）国务院政策例行吹风会上，中国家发展改革委就业收入分配和消费司负责人郭启民称，量大面广的个体工商户是中国社会经济发展的活力、潜力和韧性所在。

中国个体工商户目前已经达到了1.11亿户，占市场主体比重已经超过了三分之二。他们一头连着从业者的生计，一头连着大众的消费，在推动经济发展、带动就业增收、服务群众生活等方面发挥着不可替代的作用。

从对经济发展的促进作用来看，亿万个体工商户的蓬勃发展优化了经济结构，壮大了新动能，促进了经济循环畅通。个体工商户作为产业链供应链的“毛细血管”和市场的“神经末梢”，对完善中国产业和市场体系发挥了独特作用。

特别是近年来，网络直播、微商电商、新个体经济层出不穷，个体工商户中已经有将近30%为新技术、新产业、新业态、新模式的“四新”经济，为中国经济转型注入了新活力。

从对就业增收的带动作用来看，每个个体工商户平均从业人数是2.68人，目前中国个体工商户带动了近三亿人的就业，这不仅使广大劳动者获得稳定收入，而且还解决了亿万家庭的生计问题。

在大力推进“大众创业、万众创新”背景下，大量个体工商户正在通过辛勤劳动、合法经营，稳步迈入中等收入群体行列。个体工商户健康发展，对创造就业岗位、增加收入来源、改善基本民生意义重大。

从对群众生活的便利作用来看，个体工商户中从事第三产业的占比已超过九成，他们以个人和家庭的形式直接开展经营，机动灵活、便捷高效、反应迅速，能够及时捕捉到市场新的需求和动态，为老百姓生活提供便利服务，确保了中国市场供求关系的动态平衡和良性循环。

郭启民说，个体工商户为中国经济全面健康发展提供了有力支撑，他们还为创业致富创造了条件，也为中国经济全面健康发展注入了活力，是培育和壮大中等收入群体的重要力量。

他提到，正式实施的《条例》将促进个体工商户发展上升到法律法规层面，为个体工商户发展提供了良好的制度环境。

郭启民强调，中国国家发改委将积极支持个体工商户稳定发展。着力增加就业岗位，鼓励勤劳守法致富，促进更多个体经营者稳步进入中等收入群体，推动共同富裕取得进展。