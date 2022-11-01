台议员：台收美瑕疵军备损失逾2000万新台币

台湾议员称，台军在接收美军军备时，常出现验收时未仔细检查，事后发现军备有瑕疵的情况，造成台湾政府损失2161万元新台币（94.8万新元）。

据台湾《联合报》报道，台湾立法院外交及国防委员会本周正在审议台湾国防部2023年度预算案，民进党立委王定宇等人提案指出，根据台军对美军购案执行验收结案管制作业要点、美国防安全援助管理手册相关规定，若军备接收出现供补不符的情形，无论交运不符情况为何，买方均可依实际情况向美国政府提出供补不符报告，索赔期限为自美军完成出库日起一年。

提案披露，在2017年至2021年期间，台军取得美军军备后，发现供补不或货品瑕疵，超过索赔期限一年未能及时处理，而遭美国拒绝赔偿的案件共有35起，未获赔偿额达72万余美元，即2161万元新台币。

提案引据台湾审计部2021年决算审核报告分析索赔逾期的原因，认为是因为台湾方面在验收时采取点验方式入库，期间没有逐一仔细检查军备，导致相关单位需要使用军备、发现供补不符或货品瑕疵时，往往已经超过索赔的一年时限，而遭美方拒赔。提案称，台湾国防部采购室针对各军种品采购的督导、稽核明显有改进的地方。

提案要求台湾国防部应尽速检讨开放式军购的验收作业，并衡酌采购物资价值与点验成本效益，以维护军购采购品质及权益。提案要求冻结军备购买预算，要求台湾国防部提出报告后，经过同意才能解冻。