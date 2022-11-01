深圳每四个家庭三个租房住 中央财政加大补助

中国人口净流入最多的城市之一深圳，每四个家庭有三个租房住。考虑深圳人口持续净流入对住房的需求，中国中央政府决定加大深圳保障房的补助。

据第一财经报道，中国财政部10月31日发布《关于支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见》。文件提到，考虑深圳人口持续净流入对住房的需求，加大中央预算内投资对深圳保障性住房筹集建设的补助，加大中央财政城镇保障性安居工程补助资金对深圳公租房、保障性租赁住房和老旧小区改造的支持力度，推动解决大城市住房突出问题。

深圳市房地产中介协会秘书长华洪分析，财政部加大中央预算内投资应对深圳住房问题，体现深圳肩负解决大城市居民住房问题方面的重要探索任务，也意味着，深圳本身长期存在的住房矛盾一定程度上已削弱了深圳在创新发展方面的优势。

记者统计梳理，至2020年，人口净流入最多的十个城市分别是深圳、上海、广州、北京、东莞、成都、苏州、佛山、杭州和郑州。四大一线城市的人口净流入量位居前四位，其中，深圳净流入达到1179万人，位居第一。此外，深圳原有的“土著”占比很低，很多户籍人口也是近二十多年才陆续落户的。

在大量人口净流入之下，深圳目前的承载力也逐渐趋于饱和，特别是住房、教育、医疗的短板较为明显，深圳的公共设施面临非常大的压力。

以住房为例，广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，深圳现在已经发展成为一个超大城市，高度城市化的城市，外来人口多，高地价高房价，腾挪空间小。当住房工作转向以公共住房为主，促进公共服务均等化向新市民和年轻人全覆盖，深圳面临的高建设成本和财政负担凸显。

从人均住房建筑面积来看，七人普数据显示，深圳人均住房建筑面积为21.5平方米，其中南山、福田、盐田三个区位居前三，而光明、龙华和宝安三个区人均住房建筑面积低于20平方米，也就是说，这些地方不仅租房比例高，而且住的空间更小。

业内人士认为，此次中国财政部发布的文件，是一次创新之举。深圳大学中国经济特区研究中心教授、深圳市汉仑绿色发展研究院院长袁易明说：“通过中央财政来支持深圳保障房供给能力，有望稳定、甚至降低居民的住房成本。”此举也有利于发挥中央财政的资金撬动效应和导向性作用，在全国来看都很创新，给社会传递出非常积极的信号。

