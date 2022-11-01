腾讯会议开始收费？消息：基础功能不受影响

一则“腾讯会议部分功能开始收费”的消息冲周二（11月1日）冲上了热搜。不过消息人士透露，腾讯会议核心基础功能不受影响，用户依然可以使用300人不限时会议及其他一系列基础协作能力。

据新京报报道，有网友反映，腾讯会议原来可免费使用的视频转换为文字的功能，现在仅可免费体验10分钟，只有选择成为付费会员后才能看到全部转换的文字。其他的收费项目还包括视频人数30人至60人同时开启摄像头、不限时字幕、不限时自动会议纪要、高清画质等。

一位接近腾讯会议知情人士透露，为了满足不同用户群体的协作需求，腾讯会议上线不限时自动会议纪要、1080P高清画质、云录制空间扩容、字幕、更多视频人数、头饰、多个联席主持人、实时转写等一系列增值功能，以上功能以会员服务的形式提供给用户，让用户拥有更丰富的解决方案。

该人士强调，腾讯会议核心基础功能不受影响，用户依然可以使用300人不限时会议及其他一系列基础协作能力。

上述人士说：“腾讯会议依据主流用户的使用习惯，比较了多种付费模式，目前的会员订阅模式综合考虑了用户多元化的需求以及获取服务的复杂度，为会员用户提供长期高效的增值服务。未来，我们也会在商业模式上探索更多可能，以更灵活的方式满足更多用户的需求。”

