进博会参会人员进展区需持24小时核酸阴性证明

第五届中国国际进口博览会（简称“进博会”）本周末将举行，官方对参展人员作出严格防疫要求，参展人员每日首次进入展区需持有24小时内核酸检测阴性证明，进入展区前10天若去过疫情风险区所在地则不得入内。

第五届中国国际进口博览会11月5日—10日将在上海举办，据澎湃新闻报道，上海市人民政府副秘书长顾洪辉星期二（11月1日）在发布会上介绍对参会参展人员的防疫要求时说，所有参展参会人员应每日开展自主健康监测，避免去人员聚集的公共场所；进入展区、展馆内必须全程佩戴N95/KN95口罩；如出现体温≥37.3℃或冠病疑似症状应就医排查，在没有明确诊断结果前不要进入展区。

从境外入境的人员应当按照要求完成“七天集中隔离医学观察+三天居家健康监测”以及相应次数的核酸检测，结果均无异常方可参展参会。

所有来沪返沪人员需持48小时内的核酸检测阴性证明，且在抵沪后24小时内进行一次核酸检测。所有人员在第一次进入展区之前应完成“三天两检”。每日首次进入展区时，应持有24小时内的核酸检测阴性证明。

顾洪辉指出，在进入展区前10天内，如有国内本土疫情风险区所在的地级市旅居史的，非必要不参展参会。

有下面任一情形将不得参展参会：1.在进入展区前10天内，有国内疫情高、中、低风险区所在县（市、区、旗）旅居史；2.在进入展区前10天内，有其他国内本土疫情（尚未划定疫情风险区或采取区域静态管理等措施的）地区所在县（市、区、旗）旅居史。

顾洪辉还说，本届进博会是中共二十大闭幕后中国举办的首场重大国际展会，是学习宣传二十大精神、贯彻落实中国式现代化、推进高水平对外开放的重要平台。上海市将在确保防疫安全的前提下，努力提供一流的城市环境和一流的服务保障。

中国国际进口博览局副局长孙成海在同场发布会上说，本届进博会一大特点是参展国别范围更广，共有145个国家、地区和国际组织参展。其中既有发达国家也有发展中国家，也包括一些最不发达国家。

来自127个国家和地区的企业参加企业商业展，66个国家和三个国际组织亮相国家综合展，数量均超过上届。尼加拉瓜、吉布提、毛里塔尼亚、科摩罗、莫桑比克、刚果（金）、伊拉克、冰岛八国将首次参与国家展。