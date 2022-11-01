消息：印度调查上汽子公司涉财务违规事宜

在印度展业的中国公司在当地面临越来越多的审查。知情人士透露，印度已经开始调查上汽集团的子公司MG Motor India Private Ltd涉嫌财务违规事宜。

据彭博社报道，上述公司是上汽集团在印度的附属公司，调查由印度公司事务部发起。知情人士说，印度政府对公司财务报表进行详细分析发现，存在可疑的关联交易，涉嫌逃税，少报或多报支出，以及其他违规行为。

他们说，公司事务部已要求该公司的最高管理层，包括董事、总经理和审计师，就相关事项作出说明。

在此之前，其他中国公司也受到类似调查，包括小米集团，中兴通讯、Oppo和维沃移动通信（vivo）各自在当地的子公司。

MG回应说，收到通知，印度政府要求公司澄清在2019至2020年第一年营业亏损的原因。该公司声明：“我们在所有问题上都与政府部门充分合作，并正准备在规定时间内向公司注册处提供所需的记录和信息。”

MG强调说，任何一家汽车公司都不可能第一年就盈利。

MG声明：“这是因为需要巨额的资本支出，而且诸如印度这样竞争激烈的市场，需要长期培育；许多跨国公司几十年来在这里勉力经营，蒙受了损失。”

中印两个有核国家2020年曾在喜马拉雅山边境上发生几十年来最为致命的冲突，自那以来敌意犹在。