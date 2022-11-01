大陆专家为“团团”赴台申请获批

大陆专家计划赴台，为疑似罹患恶性脑瘤的大熊猫“团团”提供救助。

据《环球时报》星期二（11月1日）报道，台北市立动物园透露，所需的专家申请已经完成，该机构正在等待专家团队最终确定名单。

台北市立动物园动物组组长王怡敏受访时介绍，今年8月发觉“团团”有癫痫发作的症状，分别于9月18日和10月22日对其进行两次核磁共振检查，发现病灶区域明显扩大，病程进展快速。虽然“团团”的病情尚未确诊，但从两次核磁共振的检查结果来看，极有可能脑部患有恶性肿瘤。

王怡敏说，“团团”在麻醉状态下进行的第二次核磁共振检查中，苏醒过程花费很长时间。基于“团团”目前的身体状况，麻醉和侵入性检查十分危险，因此将以舒缓照料的方式照顾。针对与大陆专家的沟通情况，王怡敏指出，现阶段“双方都在竭尽全力”。

据了解，大陆专家此前多次赴日本等地，指导大熊猫的饲养和护理工作，2010年还曾前往神户市立王子动物园调查旅日大熊猫“兴兴”死因。不过相关专家介绍称，大陆专家赴台救助大熊猫尚属首次。

台北市立动物园推广组新闻联络人林莉立说，大陆赴台专家的申请手续已获批准，现在在等待卧龙大熊猫繁育中心确定专家名单，一旦名单确定就能订机票赴台，但具体日期尚不清楚。

台北市立动物园新闻发言人曹先绍星期一（10月31日）受访时说，针对“团团”的病情，台方专家一直与卧龙大熊猫繁育中心保持密切沟通，目前他得知的信息是约两名专家会赴台，并停留七天左右。他提到，现在还剩一些疫情防控方面的审批手续未完成。