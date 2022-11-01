中国百城房价环比继续下跌

中国百城新建住宅及二手住宅成交价格10月环比仍呈下跌态势。

据财联社报道，中指研究院研究报告显示，2022年10月，全中国100个城市新建住宅平均价格为16199元/平方米（人民币，下同，约3143.68新元/平方米），环比下跌0.01%，跌幅较上月收窄0.01个百分点，已连续4个月下跌。从涨跌城市个数看，25个城市环比上涨，54个城市环比下跌，21个城市持平。

10月，全国百城二手住宅平均价格为15945元/平方米，环比下跌0.16%，跌幅较上月扩大0.03个百分点，已连续6个月下跌。从涨跌城市个数看，23个城市环比上涨，75个城市环比下跌，2个城市持平。

国信证券分析师任鹤说，由于对期房烂尾的担忧、房价上涨预期的趋弱、居民收入预期的不稳定三大压制因素延续，当前销售复苏节奏缓慢，“金九银十”成色不足，基本面承压明显。

任鹤说：“在当前环境下，我们期待需求端更有力政策推出的效果，未来或将有更大范围的利好政策出台，房地产终将回归正常轨道。”

从城市划分来看，据诸葛研究院统计，2022年10月，一线和二线城市市场均价上涨，三四线城市市场均价仍然延续下跌行情。

诸葛找房数据研究中心高级分析师陈霄说，7月以来，受到行业停工事件的波及，市场信心低迷，购房者不敢买的情绪加剧，不过随后央行、银保监会等各部门积极助力保交付工作逐步推进，频繁释放重大利好信号，预计后续市场将会稳步恢复。

成交方面，根据中指院初步统计数据，2022年1-10月，重点百城新建商品住宅月均成交面积约3109万平方米，同比下降超30%，市场情绪整体偏低。

据统计，9月至10月全中国有超160省市出台政策超230条，政策主要涉及优化限购、降低首付比例、降低房贷利率、提高公积金贷款额度、发放购房补贴、降低限售年限等方面，部分城市将住房政策与生育、养老、租赁等相结合，持续完善政策工具箱。

当前已有超20城下调首套商贷利率下限至4%以下，包括武汉、天津等二线城市，超百城下调首套公积金贷款利率。