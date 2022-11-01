传慈济BNT疫苗买价630台币 台防疫中心：错误估算

高端星期一（10月31日）公开冠病疫苗采购单剂价格约为840元（新台币，下同，36.64新元），但外传慈济采购BNT冠病疫苗平均每剂630元，价格更便宜。对此，台湾防疫指挥中心称，慈济BNT采购价是错误估算。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，高端星期一主动公布冠病疫苗的单价，但有媒体引述国民党台北市议员徐巧芯称，依据日本曾公布BNT疫苗单价为每剂622元，以及慈济曾公布的BNT疫苗采购金额明细，推估平均每剂为630元。因此外界认为高端的单价仍不算便宜，政府购买高端疫苗根本买贵了。

对此，台湾防疫指挥中心指挥官王必胜星期二下午在疫情记者会上重申，高端疫苗采购价比政府采购或受捐赠BNT疫苗价格还要低。他称，各国疫苗价格影响因素很多，包含商业品牌竞争力、上市时间、国家经济水准、采购数量等，比如说买1亿剂疫苗的买家与500万剂疫苗的买家，药厂给出的疫苗价格自然不一样。至于其他买家的疫苗价格，他表示不予置评。

王必胜说，就像过去外界以财报推算高端疫苗单剂费用，是否包含营业税、捐赠量及罚款，都会造成推估变因，出现错误，这与推估慈济采购的BNT疫苗价格同理。他强调，初步估算不管是民间赠送或政府自购的BNT疫苗，甚至是莫德纳疫苗单剂价格都比高端疫苗还要高。

面对台产高端疫苗成为攻击目标，媒体关心王必胜是否会认为努力被抹灭而委屈，他称，团队一直都在做事，都会承担，没有什么好委屈，做正确事情不会被抹灭。以他自己的观察，高端疫苗是安全、有效的。