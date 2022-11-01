中方回应美国防战略报告：敦促美方停止歪曲中方战略意图

中国外交部发言人赵立坚称，美国国防战略报告的内容，蓄意歪曲中国外交国防政策，暴露了美方为遏制打压中国编造借口。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚星期二（11月1日）在例行记者会上回应美国国防部公布的2022年美国防战略报告中的内容时称，美方渲染大国竞争，蓄意歪曲中国外交国防政策，充满冷战零和思维和唯我独尊的霸权逻辑，充分暴露了美方为遏制打压中国，刻意编造借口的险恶用心。

针对美方报告认为“中国对美国家安全构成最严重的系统性挑战”，赵立坚说，当今世界正经历百年未有之大变局，和平发展、合作共赢的历史潮流不可阻挡。另一方面，恃强凌弱、巧取豪夺、零和博弈等霸权霸道霸凌行径危害深重。

面对“中国寻求损害美国的印太盟友和安全伙伴关系，利用自身经济和军事影响力威胁地区国家利益”的说法，赵立坚强调，中国始终坚持维护世界和平，促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。

他指出，中国奉行防御性的国防政策，中国的发展是世界和平力量的增长，无论发展到什么程度，中国永远不称霸，永远不搞扩张，始终是世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者，公共产品的提供者和热点问题的斡旋者。

同时，中国坚决反对讹诈、遏制、封锁、极限施压等一切形式的霸权主义、强权政治，反对冷战思维，反对搞双重标准，我们坚决捍卫国家主权安全和发展利益。

赵立坚还指出，中方敦促美方顺应和平与发展的时代大潮，摒弃冷战零和思维，放弃以对抗视角看待当今世界和中美关系，停止歪曲中方战略意图。

他还说，美方应该把拜登总统“四不一无意”的表态落实到行动上，与中方相向而行，推动中美关系重回健康稳定发展的轨道，这才是符合中美两国和世界各国利益的正确选择。