下午察：冯小刚被“润”？

过去几天，一段有关中国知名导演冯小刚与妻子徐帆在美国的视频在网上热传，引发这对影坛夫妻是否移民美国的猜测。“冯小刚也‘润’了！”一时甚嚣尘上。

冯小刚星期一（10月31日）晚上通过朋友圈发文辟谣“移民说”，形容这是“以讹传讹”。他解释自己和妻子今年8月初送女儿去入学，想陪她适应一段时间，等放寒假就回来。

这段仅13秒的视频显示，冯小刚脚踩拖鞋、身着家居服、神情轻松，和同样穿着便装的徐帆在一栋美式豪宅前送客，徐帆热情地和客人打招呼、拥抱。镜头里还出现了两人的女儿徐朵。

视频显示，冯小刚（右一）脚踩拖鞋、身着家居服、神情轻松，和同样穿着便装的徐帆（右二）在一栋美式豪宅前送客。（视频截取）

据香港媒体报道，冯小刚在2014年及2018年时就在美国洛杉矶买下豪宅置产，影片中的豪宅要价1100万美元（1555万新元）。

视频流出后，敏锐的网民立即冲去冯小刚的微博查看，惊觉内容已显示为空，似乎更加坐实了这位影视大佬移民的传闻。

一些自媒体言之凿凿地分析称，这位曾经在娱乐圈呼风唤雨的京圈领头人物，受资本市场和疫情封控影响，近年在中国的发展大不如前，此时带着全家移民美国也是顺理成章的事。

今年64岁的冯小刚被称为“贺岁片之王”，曾执导《甲方乙方》《天下无贼》《唐山大地震》《非诚勿扰》《手机》等多部票房冠军影片。

冯小刚还在2014年担任中国央视春节联欢晚会总导演，2015年凭借电影《老炮儿》获得第52届台湾电影金马奖最佳男主角奖，2016年再以电影《我不是潘金莲》获得第64届圣塞巴斯蒂安国际电影节最佳影片金贝壳奖、第53届台湾电影金马奖最佳导演奖、第31届中国电影金鸡奖最佳导演奖。

冯小刚凭借电影《我不是潘金莲》获得第53届台湾电影金马奖最佳导演奖。（互联网）

对于这样一位在中国影坛地位举足轻重的名导“润”去美国的消息，网民的反应两极化。一些网民认为“每个人都有选择自己生活环境、生活方式的权利”，必须承认“有钱人选择机会总是多一些”，并说“美国本来就是中国第一大移民目的地，凭啥冯小刚不能移民”。

也有不少网民无法接受，认为冯导曾拍摄《1942》《集结号》《唐山大地震》等爱国影片，赚足中国人眼泪和钞票，对中国观众应该有交代，不能吃完爱国红利扭头就“润”了。

传闻经过几天发酵后，冯小刚终于坐不住了，他在朋友圈回应道：“我和帆子8月初送女儿去入学，孩子小第一次远行，想陪她适应一段时间，也顺带聊聊项目合作，了解一些电影制作的新技术，等闺女放寒假就回来。”

他在文末还强调：“我和徐帆这么热爱北京眷恋故土离不开哥们儿吃不了西餐，在国内又有事业，电影拍的都是家国情怀，国家也有恩于我，我移哪门子民呢？”似乎也回应了他吃“爱国红利”的质疑。

至于微博清空，稍冷静一点就会发现，那应该是冯导设置了半年可见的功能所致。

冯小刚的微博内容显示为空或是设置“半年可见”所致。（互联网）

张艺谋也“被移民”？

在冯小刚“被润”前不久，中国另一知名大导演张艺谋也传出移民美国的消息。

今年71岁的张艺谋名气比冯小刚更大，曾执导过《大红灯笼高高掛》和《红高粱》等多部知名电影，在国际间享有极高的知名度。

更重要的是，张艺谋还执导了北京2008年奥运会开闭幕式，今年2月召开的北京冬奥会开闭幕式也是由他担任总导演，他也因此成为世界首位执导夏奥和冬奥开闭幕式的“双奥”总导演。

张艺谋还执导了北京2008年奥运会开闭幕式，今年2月召开的北京冬奥会开闭幕式也是由他担任总导演。图为张艺谋（前排中）和其他运动员在北京2022年冬奥会表彰大会上。（路透社）

张艺谋传出移民消息事缘今年7月爆出他准备售出位于无锡的湖边豪宅。据房产中介介绍，这套房子当时在网上挂牌售价3500万元（人民币，下同，约700万新元），标注有“急售”，如果付款方式好或者有诚意者，价格还能商量。从价格来看，这套房子属于低价上市，因此不少网民猜测是否为移民做资金准备。

“张艺谋3000万急售无锡临湖别墅”相关话题当时冲上微博热搜。张艺谋妻子陈婷即刻在微博回应称，“没有急售，只是询问一下”。

陈婷还详细解释说，由于爸妈年纪也越来越大了，想接来一起住方便照顾。

就在张艺谋的妻子这边扑灭了有关移民的消息后，一名微博大V发的照片又在另一头将移民传闻烧了起来。

这名叫“作家刘小海”的大V，10月19日发出两张张艺谋买菜煮饭的照片，并配文说“老谋子去水深火热的米国了，你们怎么看”。

照片很快被其他网民指出是几年前陈婷发在微博上的生活照，但“张艺谋移民”的传言却仍然沸沸扬扬。

张艺谋工作室10月23日通过微博发出一条视频对传闻作出含蓄回应。这条定位“北京”的微博配文写道：“今夜，张艺谋还在忙。”

视频中的张艺谋穿着朴素，一身黑色运动服忙前忙后，神采奕奕。

据中国媒体报道，张艺谋团队还在评论区明确表示：“张艺谋导演非常热爱国家，他的事业和家人都在这里，没有任何必要去美国。”

为何频传名人“润”出国？

“润”这个新兴词利用了汉语拼音“rùn”与英文单词“run”一样，即跑的意思，来隐晦的表达“移民海外”。

大约是从今年4月开始，在上海经历了长达数周的封控措施后，关于上海人想“润了”的内容开始增多，其中包括网传中国著名学者、金融学家郎咸平离开上海，移民香港。

长居上海的郎咸平今年4月发微博诉说失母之痛，其98岁的老母亲患有肾衰竭，但封控期间需在医院外等待核酸结果，在等了四小时后，没能及时打上一针，母亲和他永别。

随后微博和港媒均传出郎咸平决定离开上海、移民香港。不过，从郎咸平最近发出的微博来看，定位仍显示为“上海”。

虽然尚不能确认郎咸平是否真的离开上海，但面对中国望不到头的“动态清零”，确实催生了许多富豪以及中产家庭“润”出去的念头。

今年4月开始，在上海经历了长达数周的封控措施后，关于上海人想“润了”的内容开始增多。（路透社）

中国网络数据今年5月显示，各大搜寻平台上关于“移民”的搜寻次数暴增。“微信指数”增加四倍多，搜索量达到近5000万次。

百度关于“移居加拿大条件”的搜索量也冲到第一名，环比上涨高达2846%，“出国哪里好”的搜索量位居第二，增加了2455%。搜索数据还显示，移民检索量增幅最高的前三名来自上海（109.61%）、天津（41.5%）和广东（29.79%）。

另一方面，中共二十大结束、新一届政治局常委亮相后，市场悲观情绪浓厚，首个交易日恒生指数创下2008年全球金融危机以来最大跌幅，在岸人民币汇率本周也跌至近15年来最低点。

外界对中国未来感到忧虑、缺乏信心之际，冯小刚、张艺谋这样看上去既有资本又掌握一定消息来源的名人，他们的一举一动就格外牵动大家敏感的神经。

大导们的移民消息虚虚实实，难辨真伪，甚至不少是捕风捉影。但无论这些导演润还是没润，大家对这个问题关注度如此之高，反应如此敏锐，多少反映出中国民众内心的真实情绪：未来的不确定让他们焦虑不安、患得患失，但眼下的现实情况又令他们进退维谷。