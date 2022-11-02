中国将在香港设国际调解院筹备办公室

中国将在香港设立国际调解院筹备办公室。中国外交部与香港政府今年10月21日签署《关于在香港特别行政区设立国际调解院筹备办公室的安排》，明确国际调解院筹备办公室落地香港特区的具体事宜。

根据中国外交部星期二（11月1日）刊出的新闻稿，国际调解院筹备办公室是中国根据《关于建立国际调解院的联合声明》(《联合声明》）设立，负责就建立国际调解院的国际公约等事项组织开展政府间谈判。

新闻稿说，近年来，国际社会对调解的需求日益增加，但目前国际上还没有专司调解的政府间国际组织。现有争端解决机构主要通过诉讼、仲裁等解决国际争端，一般仅将调解作为辅助或前置手段，未能满足国际社会日益增长的对调解的需求。为顺应国际调解发展态势和需求，中国与持相近理念的国家起草并达成了《联合声明》，决定共同发起建立国际调解院，专门提供调解服务，为各类国际争端提供友好、灵活、经济、便捷的解决方案。

国际调解院将是一个由各方共同协商建立的，以条约为基础的政府间国际组织，致力于以和平友好的方式解决争议、处理分歧，是对现有机构和争端解决方式的有益补充，也将为和平解决国际争端提供一个新平台。国际调解院的成员将保持开放性和包容性。国际调解院筹备办公室预计将自2023年起组织开展建立国际调解院的公约谈判。

国际调解院筹备办公室设在香港主要考虑到其优越的地理位置，便利的营商环境，特别是香港的法律体系成熟，在提供法律服务包括调解方面优势独特。筹备办公室设在香港将有助于国际调解院的筹备、未来运作及推广。

