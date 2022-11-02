市场猜测清零政策松动 在美上市中概股大涨

因猜测中国准备逐步放松防疫“清零”政策，在美上市中概股周二（1日）大幅上扬，尽管中国外交部称对此类计划并不知情。

据彭博社报道，纳斯达克金龙中国指数收盘上涨3.8％，盘中一度上涨7.6％。与经济开放相关的股票纷纷走高，携程和华住集团领涨，升幅分别达到8.4%和11%。阿里巴巴、京东等互联网股涨幅均超过3%。

HB Investments投资主管法哈（Sharif Farha）说，周二走势中既有人买进，也有人空头回补。至于涨势能否持续，将取决于中国的清零政策是否真的正式结束。

社交媒体上未经证实的帖子称中国当局正在组建一个委员会来研究有关退出“清零”的各种情境，帖子称这个委员会已经把经济重开的目标日期定在明年3月份。但中国外交部发言人赵立坚在例行发布会上说“不了解”有关情况。

不过，一些投资者仍保持警惕，尤其是考虑到中国最近刚重申过会坚持清零政策不动摇。

Abrdn全球新兴市场股票投资总监蒙塔纳罗（Adam Montanaro）说，投资投机必须对此类传言保持谨慎，尤其鉴于最近几个月有关中国互联网的许多积极传闻最后都被证明毫无根据，不过股价的强烈反应说明要是关于退出“清零”的传闻属实，许多中国股票会有相当可观的上行空间。