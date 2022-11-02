河南省长赴郑州富士康指导疫情防控

中国河南富士康郑州科技园因疫情封控，大批员工离开厂区徒步返乡，冠病疫情引发广泛关注。河南省省长星期二（11月1日）赴富士康指导疫情防控，强调要做好员工关心关爱，并依法依规及时准确发布权威信息。

据中国新闻网报道，河南省省长王凯星期二赴郑州航空港经济综合实验区调度指导疫情防控工作，并走进郑州富士康的生产厂区、生活社区，详细查看物资供应、卫生消杀、人员通勤等情况，听取郑州市、郑州航空港区负责人和企业负责人工作汇报，与河南省疫情防控指挥部工作组共同研判形势、调度工作。

王凯说，要迅速成立省市区和企业联合嵌入的应急指挥体系，组建工作专班，保持高效运转。要严格人员、物资闭环管理，压实企业防疫主体责任，完善专项专案，扎实开展核酸检测、流调排查、隔离管控、环境消杀等工作。

他还强调，要做好员工关心关爱，强化生活保障和心理疏导，把工作做实做细、政策讲清讲透、权益落实落地，减少人员流动，降低传播风险。要加强医疗保障，配足防疫物资、配强医护力量，提高员工自我防护意识和能力，最大限度确保人员安全健康。要坚持依法依规，及时准确发布权威信息。

据河南省卫生健康委数据，10月31日0至24时，河南省新增本土确诊病例13例，全部在郑州；新增本土无症状感染者91例，其中郑州市82例。

郑州市疫情防控指挥部办公室星期二发布通告称，自当日早上6时起，郑州市解除原有管控区域，调整管控策略，有序恢复正常生产生活秩序。

