著名科学家颜宁辞职普林斯顿大学回中国任职

著名结构生物学家、美国国家科学院外籍院士颜宁宣布，即将从普林斯顿大学辞职，回中国协助创建深圳医学科学院。

据澎湃新闻报道，在周二（11月1日）的“2022深圳全球创新人才论坛”上，颜宁宣布，即将从普林斯顿大学辞职，回国协助创建深圳医学科学院。接近颜宁的人士透露，颜宁也在其个人微信朋友圈中发布照片，“官宣”了上述消息。

颜宁在现场演讲中分享了自己的心路历程。她说她验证了在书上看到的人生的几个阶段：第一阶段是吸纳，努力学习、充实自己；第二阶段是证明，努力工作、获得认可；第三阶段是输出，把所学所感传递给更多人、帮助更多人、扶持更多人。

她说：“经过过去几十年的积累，现在的我终于比较有信心主动进入第三阶段，去打造一方平台，去支持更多优秀的学者，应对人类面对的各种健康威胁，挑战生物医学难题，做出真正原创性的突破，回馈社会。就在此时，深圳向我伸出了橄榄枝，简直是一拍即合，我又一次强烈感受到了向着梦想努力的兴奋和愉悦。”

颜宁现年45岁，2000年本科毕业于清华大学生物科学与技术系，此后赴美国普林斯顿大学分子生物学系，师从施一公，获博士学位，后留在该系从事博士后研究。2007年10月，不满30岁的颜宁回到母校清华大学，组建实验室，成为清华大学医学院当时最年轻的教授和博士生导师，六年间始终致力于攻克结构生物学中最富挑战的领域之一、膜蛋白的结构与功能研究，取得了一系列成果。

2017年5月，颜宁接受美国普林斯顿大学邀请，受聘普林斯顿大学分子生物学系雪莉·蒂尔曼终身讲席教授的职位；同年5月起，任清华大学兼职教授。2019年，颜宁当选美国国家科学院外籍院士，两年后又当选美国艺术与科学院外籍院士。

