富士康否认园区发生死亡事件：视频为恶意剪辑

中国河南富士康郑州科技园因疫情封控导致大批员工徒步返乡，引发广泛关注。针对网传厂区宿舍726房出现死亡事件，富士康星期二（11月1日）辟谣称，相关视频为恶意剪辑拼凑，园区并无相关死亡事件，集团已报警处理。

据顶端新闻报道，富士康科技集团回应时称，关于网络流传的726房事件视频，经调查系为恶意剪辑拼凑，郑州园区并无相关死亡事件，集团已报警处理，并对此严正澄清，请外界勿以讹传讹。

富士康在回应中还说，针对还在郑州园区内的员工，在符合防疫安全生产规范下，集团会全力保障员工的工作安全及健康照护。

据社交媒体平台流传的视频显示，富士康员工宿舍中726房间内八人全部死亡，视频中还有穿防护服的女子坐在地上嚎啕大哭。

郑州富士康10月初发生冠病疫情，10月29日中国社交媒体上出现大量富士康员工徒步离开厂区返乡的视频，引发广泛关注，富士康随后在星期天（10月30日）晚发表声明，称郑州园区疫情已得到有效控制，正持续落实防疫措施，实施了闭环管理、点对点通勤、每天核酸以及抗原筛检、免费为员工提供三餐等举措，并为有返乡意愿的员工提供点对点接送服务。

富士康是最大的苹果手机制造商，现在也正值iPhone 14产品生产和出货高峰，为减少疫情对产能冲击、激励员工，郑州富士康星期二还宣布，11月的每日出勤补贴增至原有的四倍，本月的全勤员工可拿到人民币1万5000元（下同，约新币2903元）以上的奖励措施。

