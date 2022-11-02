河北石家庄正定被网民列最佳“养码”城

北京防疫政策严格，要求进京人士须在过去连续七天内，没有到访过有确诊和潜在风险地，否则北京健康宝会有弹窗提示、无法入京。中国民众为了进京绞尽脑汁，选择到重庆等地“养码”，待弹窗消失。在众多城市中，位于河北石家庄的正定县因其位置偏僻、爆疫风险低，被网友列为全国绝佳的“养码之城”。

据《星岛日报》报道，在北京上学的成都人小果透露，成都从8月下旬到现在，一直被“北京健康宝”弹窗，虽然成都大多数地区都恢复正常生产生活秩序，但因为弹窗依旧存在，开学两个月了也无法正常进京。为了进京考试，她前天到邻市重庆“养码”，等到弹窗自然消失。

许多在北京上学、出差的外省民众均受“弹窗”限制入京。有学生在微博求助道：“天津大学暂时真的没机会进京上学了吗？非要花钱去别的省市住七天洗码才有机会进京？在家快崩溃了！”

但由于疫情进展难以预测，即使有钱有时间也未必能成功“洗码”，有人“养码”养到爆疫，白费一番工夫。新历史合作社总编辑唐建光上月底微博写道：“到泉州洗码至第五天，忽然有阳性，前功尽弃，彻底进京无望，连夜下单高铁跑路深圳。跑毒三年，腾挪跳跃，左右都躲不过。”

对于“北京健康宝”的弹窗，有网友调侃可以发展“养码”经济，甚至自行编写全国“养码”指数名单。名单第一期首推位于河北石家庄的正定县，这个偏僻的华北县城被列为全国绝佳的“养码之城”。

四大推荐理由包括：离北京近，弹窗解除后可马上进京；物价便宜，酒店餐饮均在可承受范围；旅游资源丰富，寺塔庙园随处可见，历史厚重，人文灿烂，可趁此机会深度考察；距离西柏坡革命圣地不远，可每天参观一次，接受革命教育，锤炼思想品格。

考虑到石家庄目前的疫情高风险区邻近正定县，该指数名单只不过是开玩笑，但却迅速火遍全网，网友纷纷催促推出第二期。