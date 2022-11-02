美议员吁加强出口控制 阻止中国获得敏感技术

继美国商务部公布了针对中国的芯片出口和技术管制措施后，国会众议院军事委员会成员班克斯(Jim Banks)又提出了加强出口管制的立法，以阻止中国获得敏感的涉及国家安全的技术。新的提案要求把出口管制的权力从商务部转移到国防部。

据美国之音报道，班克斯10月28日推出的《出口管制中优先考虑国家安全法案》(Prioritizing National Security in Export Controls Act )将取消商务部工业和安全局(BIS)的出口管制权力，将其转移到国防部的国防技术和安全管理局(DTSA)。

《2018年出口管制改革法案》(Export Control Reform Act of 2018)要求美国商务部加强对向高风险国家，特别是中国，转让新兴和基础技术的限制。

班克斯等议员推出的《出口管制中优先考虑国家安全法案》指出，自《2018年出口管制改革法案》通过以来，商务部负责实施出口管制的工业和安全局没有采取任何行动限制基础技术向中国转移。截至2022年8月，由商务部牵头的审查美国对华技术出口的程序已经批准了几乎所有的申请，一些特别重要技术的销售还增加了。

班克斯强调：“美国商务部已经表明，它自己无法协调其保护美国国家安全的使命与促进美国对高风险国家特别是中国的出口的目标。”

美国国会议员推出法案到法案获得参众两院通过并由总统签署成法还有很长距离。国会还有几天就将进行中期选举，本届国会的任期在明年1月初结束，这部法案能在本届国会获得通过的前景并不明朗。